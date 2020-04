Maturità 2020, come funzionerà per i privatisti?

I requisiti richiesti ai privatisti per la partecipazione agli Esami di Stato 2020

• Compimento del diciannovesimo anno di età nell’anno solare in cui si intende svolgere l’esame;

• Possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;

• Possesso di un titolo che attesti il completamento di un corso di studi di istruzione secondaria di durata quadriennale;

• La fine della frequenza delle lezioni frontali deve essere avvenuta entro e non oltre il 15 marzo 2020 .



L’esame preliminare: cosa è e quando si deve fare

Esami di Maturità 2020 per i privatisti: quando e come si svolgeranno?

Ilha disciplinato alcuni aspetti relativi alla conclusione dell’anno scolastico 2019/20 e anche dell’ormai prossimo Esame di Stato 2020. A causa della pandemia infatti è stato necessario introdurre velocemente misure urgenti, differenziate per i diversi ordini scolastici, per permettere a tutti gli studenti di concludere l’anno garantendo tutti i servizi ordinari.Per ciò che riguarda la, il Miur, oltre a dare indicazioni generali per gli studenti interni, ha fornito anche alcune direttive per tutti gliche dovranno affrontare gli esami.A causa dell’emergenza, il Ministero dell'Istruzione ha riformulato i requisiti necessari per l’ammissione alla Maturità 2020,per tutti gli studenti, compresi i candidati privatisti.Rimane invece necessario il possesso dei seguentiGuarda anche:Tutti i candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione all’ultima classe, per essere ammessi alla Maturità 2020, devono sostenereche ne accertiper l’anno in corso o per gli anni che si intendono recuperare.che, in qualsiasi caso, sarà considerato superato con, ovvero alla sufficienza.Il quadro deicomplessivi con cui il candidato sarà ammesso agli esami, sarà inoltre calcolato sia sulla base della carriera complessiva dello studente e sia in base al punteggio ottenuto nelle prove preliminari.In ogni caso, il decreto dell’8 aprile ha stabilito cheappena il termine dell’emergenza sanitaria lo consentirà.Il decreto dell’8 aprile ha disposto inoltre. Mentre infatti per i primi la struttura e il numero delle prove di esame dipenderà dal rientro o meno ipotizzato nella data del 18 maggio, gli studenti privatisti invece, indipendentemente dalla probabile proroga delle misure restrittive,, solitamente prevista nel mese di