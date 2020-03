60 politico alla maturità 2020: ecco perché non ci sarà

Maturità 2020: non ci sarà il 60 politico

Coronavirus: possibile piano di emergenza per gli Esami di Stato

Ad essere preoccupati maggiormente, dopo la decisione di chiudere le scuole fino al, sono gli studenti al quinto anno che dovranno affrontare gli Esami di Stato a giugno. Al momento sembra che lanon sia a rischio ma in un intervento riportato su Repubblica, la ministra Azzolina ha dichiarato che se l'emergenza continuerà, verrà preparato un piano anche per gli esami di maturità Sugli Esami di Stato la ministra Azzolina ha chiarito che non inviterà ufficialmente i professori ad esercitare maggiore tolleranza nei confronti di chi è stato costretto a perdere tanti giorni: "Non mi parli di sei politico eh!" ha risposto durante un'intervista a Repubblica. "Dobbiamo essere il più possibile presenti nei confronti delle scuole, intervenire sulle difficoltà, ma pretendere da loro senso di responsabilità” ha affermato la ministra. Importante è, invece, supportare gli studenti attraverso la didattica online e far sì che questa sia un’opportunità per far avanzare l’innovazione didattica. Infatti, ha spiegato: "Abbiamo aperto una pagina sul sito del Miur che va immaginata come un inizio. La prima cosa che vi si trova sono le lezioni di formazione per i docenti, i cosiddetti webinar, seminari in rete. Per gli studenti ci sono le piattaforme che permettono di avere classi virtuali a tutti gli effetti. Compiti compresi".Nonostante l’emergenza, la didatticama va avanti grazie al web. "Nei confronti dei nostri studenti il principio di precauzione è massimo, – ha dichiarato la Azzolina - stiamo vivendo un momento di difficoltà, ma lo stiamo trasformando in un'opportunità con una spinta che viene dal basso, dalle scuole stesse, perché molte la didattica a distanza la facevano già". Non è ancora dato sapere, inoltre, i contenuti delle possibili misure straordinarie che il Ministero potrebbe adottare in un eventuale piano di emergenza per gli Esami di Stato. Potrebbe tornare utile l’esperienza dei territori colpiti da sisma: in quel caso le attività furono sospese per mesi e gli studenti sostennero gli esami con. Tuttavia ad oggi si tratta di supposizioni avanzate dalla stampa. Vedremo quali saranno le iniziative del Governo qualora la situazione di emergenza continui.