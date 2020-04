Azzolina: riaprire a maggio possibilità lontana, in pagella anche le insufficienze

Riapertura a maggio sempre meno probabile

La promozione anche con le insufficienze

Sonosettore certamente tra i più stravolti dall’emergenza Coronavirus. Tante per Viale Trastevere le situazioni da dover affrontare così come le domande a cuiimmediate e certe. Inevitabile quindi il dilagare di ipotesi, più o meno possibili, che circolano sul web amplificando un clima di incertezza e confusione.A fare un po’ di chiarezza è quindi intervenuta laattraverso un’intervista rilasciata al ‘Corriere.it’.Il primo interrogativo riguarda la possibilità di undata indicata come spartiacque all’interno del decreto Scuola e dalla quale dipendono le modalità di svolgimento sia dell’esame di Terza media che d Maturità . Nonostante il Governo non abbia ancora preso una decisione a riguardo, pare lo farà in questi giorni, la Ministra Azzolina è stata chiara “Con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passaSignificherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti”. Scartata, pare, anche l’ipotesi di unovvero solo nelle zone dove il virus non c’è quasi più “Solo ieri – ha risposto Azzolina a questa ipotesi – ci sono stati altri 525 morti.”. Insomma, sembra scontato, ma è bene sottolineare che non vi è ancora l’ufficialità, che gliAltro argomento che interessa molto i ragazzi è quello legato ai. Nel decreto Scuola, infatti, è stato sottolineato che considerata la situazione nessuno studente rischia la bocciatura:Ma con quale votazione? Chi sperava di vedere le proprie insufficienze trasformarsi magicamente in 6 resterà molto delusoLe insufficienze, infatti, verranno recuperate “il prossimo anno con attività individualizzate”. Ai ragazzi quindi non resta che studiare, solo così riusciranno a mettere in salvo la pagella dai brutti voti. Per quanto riguarda la promozione, invece, è già assicurata!