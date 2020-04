Maturità 2020, orale con alunni a scuola e prof a casa? Il Ministro dice no

La maturità "mista" viene bocciata dalla Ministra Azzolina

Possibili soluzioni per svolgere la prova orale in presenza

• La sanificazione e igienizzazione quotidiana dei locali dove si svolgono gli esami;

• Gli studenti sarebbero obbligati a recarsi nell’aula uno alla volta per svolgere il colloquio.



Inrilasciata dalla, recentemente pubblicata sul Corriere, si possono leggere alcune interessanti dichiarazioni sia in merito al sempre più vicino Esame di Stato 2020 sia inerenti al nuovo anno scolastico 2020/21, in partenza il prossimo Settembre.L’attenzione è ovviamente puntata sullain quanto ci sono molte probabilità che potrebbe essereUna delle proposte più discusse negli ultimi giorni in merito è stata quella del Sottosegretario De Cristofaro che ha ipotizzato, con studenti presenti in aula e docenti in collegamento telematico, come possibile soluzione per garantire la necessariae lastesso.In merito a questa proposta, la Ministra Azzolina ha precisato l’impossibilità di affrontare una prova orale in questo modo,Rimane ancora incerta invece la modalità di svolgimento dell’orale,, poiché l’organizzazione della prova verrà stabilita, in base alla situazione epidemiologica italiana e quindi al rientro o meno di studenti e personale scolastico negli istituti. Le parole della Azzolina lasciano infatti aperte, escludendo però in maniera univoca e decisa la proposta avanzata da De Cristofaro: “Ricevo lettere di studenti che mi chiedono un esame in presenza: sarebbe auspicabile, vedremo se si potrà. Escludo l’ipotesi mista: studenti a scuola e professori a casa”.Guarda anche:Dopo le recenti dichiarazioni della Ministra Azzolina,. Per questo, l’ipotesi delcomincia a delinearsi come quella più concreta e attuabile. Ma anche in tal caso, si porrebbe il problema di come fare la prova, se in presenza o a distanza. Le opinioni in merito sono molte e spesso contrastanti e, anche se appare difficile ancora pronosticare verso quale decisione propenderà alla fine il MI, tuttavia è possibileIl decreto dell’8 aprile 2020 ha infatti reso attuabili modalità di svolgimento di esami a distanza, attraverso i mezzi tecnologici a disposizione, anche se ilrimane per molti studenti italiani.Per questo motivo e anche per evitare rischi di condotte poco ortodosse da parte di studenti particolarmente furbetti,. In tal caso, come si potrebbe garantire il rispetto delle misure di sicurezza vigenti? Le misure da attuare potrebbero essere molteplici, ma sicuramente due fra tutte sarebbero imprescindibili e obbligatorie:Si eviterebbe dunque qualsiasi contatto fra gli studenti e sarebbe, proprio per scongiurare il rischio di qualsiasi tipo di assembramento. Nell’aula infatti potrebbe essere ammessa qualche altra persona interna al personale della scuola per garantire la sorveglianza degli ambienti. Tuttavia, ovviamente, prima di qualsiasi altra cosa viene la sicurezza degli studenti e dei docenti: sulla base di questo il MI valuterà la migliore decisione.