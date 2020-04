Maturità 2020, anche il viceministro vorrebbe la prova orale a scuola

Maxi-orale come esame di Maturità 2020: dal vivo o per via telematica?

Esame di Maturità 2020: le parole della viceministra

Ormai dopo quasi due mesi di lockdown, l’effetto quarantena inizia a farsi sentire, soprattutto per tutti coloro che dovranno svolgere quest’anno. Infatti molte sono le incognite che pian piano si stanno dissipando davanti ai maturandi 2020. Infatti sembra ormai sicuro che l’ esame di Stato 2020 sarà composto solamente da un, tuttavia si sta ancora aspettando una comunicazione ufficiale dal Ministero dell’Istruzione, ma vediamo intanto cos’ha dichiaratoSecondo l’ultimo decreto del Ministero dell’Istruzione, per la Maturità 2020 le ipotesi di svolgimento sono due: la prima prevede la riapertura delle scuole, e in questo caso l’esame di Maturità potrebbe tenersi, ma in versione light, ammorbidendo le prove e smussando il programma d’esame. Se invece, come probabile, le scuole quest’anno non dovessero riaprire, allora come Esame di Stato 2020 andrebbe in scena solamente una prova:Se l’esame di Maturità 2020 dovesse svolgersi solamente in forma orale, con una prova che andrà a toccare tutte le materie e che potrebbe tenere i candidati impegnati per poco meno di un’ora, la logistica della prova è ancora tutta da definire:Non ci sono ancora notizie certe e ufficiali in merito, tuttavia, sia la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina siasembrerebbero propendere per l'opzione in presenza. Se ce ne sarà la possibilità, ovviamente. La Ascani, durante una diretta su Facebook, ha dichiarato: "Il mio impegno politico verrà profuso perché si riesca a ottenere questo obiettivo, perché si riesca a far sì che i ragazzi riescano a sedersi di fronte ai loro insegnanti. Non possiamo prescindere dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, va garantita la sicurezza ma è importante assumersi tutto l'impegno perché l'orale della maturità possa farsi in presenza, vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile portare fino in fondo questo impegno".