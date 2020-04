Maturità 2020: ipotesi 40 punti orale e 60 il credito. A breve ordinanza

Maturità 2020: crediti e orale, come si assegnano i punti

Ipotesi 40 punti orale e 60 punti per i crediti: Maturità 2020

Dopo l’annuncio da parte del Governo della, è ormai chiaro che la: un. Tuttavia ancora non è ben chiaro in che modo il Ministero dell’Istruzione intenda, sia relativi all’unica prova, sia relativi ai crediti maturati dai maturandi durante l’ultimo triennio di superiori.Scopriamone qualcosa di più insieme.Da quanto riportato da Orizzontescuola.it che dovràdi questa inedita versione degli esami di Stato della scuola secondaria di II grado. Uno su tutti quello legato. Infatti con la presenza di un’unica prova, il maxi orale, si dovrà rivedere anche come il Ministero dell’Istruzionepunti tra gli unici due elementi rimasti all’interno dell’esame di Maturità 2020:. Se l’anno scorso gli elementi che componeva il voto erano molti di più, ovvero i crediti degli ultimi tre anni, che valevano complessivamente un massimo di 40, e le tre prove (due scritte e un orale), ognuna dal peso massimo di 20 punti, quest’anno si dovranno rivedere i criteri di assegnazione dei punteggi.Ecco dunque che con soli due elementi da tenere in considerazione, dovrà avvenire per forza di cose un rimpasto nella suddivisione dei voti per ottenere il tradizionale 100. Dalle ultime indiscrezioni provenienti dal Dicastero di Viale Trastevere e riportate da Il Corriere della Sera , sembrerebbe che il Ministero dell’Istruzione abbia intenzione di, piuttosto che lasciare il 60% del voto solamente nelle mani del maxi orale,. E la lode?, e questa. Tuttavia nulla è ancora ufficiale, quindi si aspettano ulteriori notizie dal Ministero tramite comunicazioni imminenti.