Maturità 2020 privatisti: le date degli esami

Maturità 2020 per i privatisti: le date utili

La struttura dell’Esame di Maturità 2020 per i privatisti

• Discussione dell’elaborato sulle materie di indirizzo

• Analisi del testo di un brano di letteratura italiana inserito nel programma dell’ultimo anno

• Discorso interdisciplinare a partire da uno spunto offerto dalla commissione

• Relazione sulla propria esperienza di PCTO (ex alternanza scuola lavoro)

• Quesiti di Cittadinanza e Costituzione



Maturità 2020 privatisti: sarà possibile partecipare ai test di ingresso con riserva

Le date degli Esami di Maturità 2020 per i privatisti, solitamente svolti insieme a quelli dei candidati interni, quest'anno saranno posticipati a settembre a causa dell'emergenza sanitaria. Ecco le informazioni sulle date.Dopo un’impaziente attesa, finalmente il MI ha dichiarato la data scelta per lo svolgimento della Maturità 2020 per i privatisti: ilCome è accaduto per gli Esami di Maturità 2020 dei maturandi interni, laanche in questo caso avrà luogo appena due giorni prima dell’inizio degli esami, ovvero ilPer accedere agli Esami però, è necessario che i privatisti sostenganoil cui svolgimento partirà dal, e lo superino con un punteggio minimo di sei decimi.Guarda anche:Come sarà l’esame di Maturità 2020 per i privatisti? La struttura della prova in realtà rimane invariata rispetto a quella svolta dai maturandi interni. Anche i privatisti dovranno dunque sostenere unche sarà strutturato nei seguenti momenti:Per quanto riguarda la partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato o ad altre prove previste dalle università, nonché a concorsi, selezioni e procedure di abilitazione, i privatisti potranno accedere con riserva come già annunciato dal MI.