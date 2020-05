Maturità 2020, privatisti potranno fare i test di ingresso con riserva

L’esame di Maturità 2020 dei privatisti a settembre

Maturità 2020: i privatisti ammessi ai test d’ingresso con riserva

Una delle incognite che da poco è stata risolta dal Ministero dell’Istruzione in coordinamento con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Infatti se la Maturità 2020 è stata del tutto nuova e inaspettata per i maturandi “normali”, che hanno scoperto di settimana in settimana a cosa dovessero andare incontro a partire dal 17 giugno 2020, data di inizio dei colloqui orali,Tuttavia qualcosa si è smosso nelle ultime ore: scopriamo come.Finalmente, dopo mesi di incertezze, i ragazzi privatisti che quest’anno dovranno affrontare la Maturità 2020, esami che normalmente si svolgono tra la metà di maggio e l’inizio di giugno,, che normalmente è riservata a studenti assenti all’esame di giugno per malattia o per grave motivo documentato. Quindi, con l’inizio della loro Maturità 2020 a settembre,, che si tengono proprio il primo mese dopo le vacanze estive. Tuttavia è da poco arrivata la notizia che non ci sarà problema per i privatisti, scopriamo perché.Se la Maturità 2020 dei privatisti si terrà a settembre,, che si terranno però nello stesso periodo. Infatti per i maturandi che si presentano alla Maturità come privatisti. Il compromesso, approvato in Senato,e ad altre prove previste dalle Università, istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma , selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di II grado.