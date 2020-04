Fase 2: il fidanzato è congiunto? Ecco chi si potrà incontrare

DPCM 26 aprile: sì agli incontri con parenti e congiunti (a distanza). E i fidanzati?

L’amore è davvero andato in quarantena? Uno dei divieti più discussi nelle ultime ore riguardo all’ultimo Dpcm diffuso dalè proprio quello concernente l’impossibilità di vedere i propri. Con la fase due, infatti, si potrà uscire di casa per far visita solo ai nostri parenti o congiunti. Ma cosa si cela dietro quest'ultimo termine? E i fidanzati possono essere considerati dei “congiunti”? Ecco le risposte alle domande.Nelle ultime ore il Presidente del Consiglio dei Ministri,, ha fornito tutte le linee guida della fase due per convivere con il virus. Gli spostamenti consentiti sono quelli all’interno della propria regione ma devono sempre essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. L’ultimo decreto dice che sono consentiti gli “spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.Ecco leai quesiti più ricercati sul web.Ildefinisce i congiunti come "ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. In altre parole, un congiunto è chi ha un vincolo di sangue o di matrimonio.Leggendo la bozza dell’ultimo Dpcmperché non c’è un rapporto civile che disciplina legalmente questa categoria. Dal 4 maggio, quindi, si potranno incontrare zii o cugini, nonni o genitori separati, ma non rientrano nella categoria dei congiunti i fidanzati. Il decreto tuttavia ha validità due settimane: vedremo se dal 18 maggio qualcosa cambierà.In definitiva,! Ilin conferenza stampa ha giustificato l’aggiunta dei congiunti dicendo: “Siamo consapevoli che molte famiglie sono state separate, molti nuclei familiari, genitori con figli, nipoti con nonni. Ma in tutto questo, si lasciano fuori innamorati e amici del cuore.