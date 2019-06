Cittadinanza e Costituzione: 10 tematiche da sapere per l’orale

Bullismo

• Offese e insulti;

• Derisione di alcuni difetti fisici;

• Diffamazione;

• Esclusione;

• Percosse fisiche.



Cyberbullismo

Fake news

Revenge porn

Emergenza climatica

Legalità e lotta per la mafia

Rispetto per l’ambiente

• Mobilità sostenibile per contrastare l’impatto di smog e l’inquinamento da polveri sottili e migliorare così la qualità dell’aria ed abbassare l’incidenza cancerogena a cui sono esposti ogni giorni uomini, animali e piante;

• Sviluppo sostenibile grazie al riciclo di materiali come la plastica e la carta in una visione circolare di economia e di risorse;

• Utilizzo di materiali non riciclabili biodegradabili;

• Consumo di cibi locali e biologici per ridurre l’impatto ambientale.



Tolleranza e accoglienza

Costituzione della Repubblica italiana

Educazione stradale

L’, a partire dalla, torna ad avere un posto centrale a scuola dato che il giorno dell’orale diviene oggetto diIl candidato infatti dopo aver scelto una fra tre buste e aver creato un discorso interdisciplinare in base allo spunto contenuto in essa, dovrà infatti affrontare leVi proponiamoutili da conoscere per rispondere alle domande di educazione civica durante il colloquio orale.Il termine bullismo negli ultimi anni ricorre spesso per designare casi diIl bullo, ovvero l’aggressore, assume quindi il ruolo di carnefice mentre coloro che vengono aggrediti diventano le vittime.Si parla di bullismo a scuola quando questo tipo di comportamento viene adottato negli istituti scolastici attraverso:Il bullismo èe, se non viene contenuto o indirizzato verso la giusta soluzione, può sfociare in aggressioni verso i più deboli. Per contrastare e denunciare questo fenomeno sempre più diffuso fra gli adolescenti, le scuole hanno a disposizione uno psicologo.Si definisceuna forma di bullismo che si configura come, sempre nei confronti di vittime incapaci di difendersi.In questo caso il bullo può mantenere l’anonimato e diffondere in tutta libertàLe estreme conseguenze a cui hanno portato forme reiterate e pesanti di cyberbullismo sono state veri e propriGuarda anche:Il termine ingleseche letteralmente significa ‘’, è entrato ormai nell’uso comune per smentire molteplici articoli e informazioni di notizie false. Corrisponde quindi a quelle che in italiano smascheriamo come ‘’ la cui diffusione è aumentata moltissimo nell’ultimo decennio, proprio grazie all’uso sempre più massiccio dei mezzi di internet e dei social.Le fake news sono paragonate oggi ache contribuiscono a diffondere lail cui scopo spesso è quello di lucrare attraverso il meccanismo del, quello che in italiano chiamiamo ‘acchiappa-click’ e che genera rendite e proventi pubblicitari online soltanto cliccando nella pagina della notizia falsa.Come suggerisce la traduzione del termine inglese Revenge porn,, questo fenomeno consiste nella, ovviamente senza il loro consenso e spesso, senza nemmeno sapere di essere state riprese.Di solito si parla di vendetta proprio perché questi contenuti intimi e personali vengono diffusi, con lo scopo di umiliare la vittima anche con la precisa volontà di ritorsione.Le foto sono quindi accompagnate da(nome, cognome, città) che permettono di riconoscere ed identificare la vittima, includendo anche collegamenti ai profili social, all’indirizzo dell’abitazione o del posto di lavoro.Il problema ambientale è fonte di preoccupazione per tutti i Paesi e i loro cittadini che sempre più spesso vedono con quanta potenza glisono sempre più un’emergenza poiché con la loro violenza mietono ogni anno molte vittime.rientra fra le cause di questi squilibri climatici che stanno uccidendo il nostro pianeta.Un tentativo di far fronte a questo,è lo, mobilitazione nata in Svezia e formata da giovani studenti che ogni venerdì protesta fuori dal parlamento svedese.L’introduzione diè una fra le soluzioni avanzate per contrastare l’emergenza climatica e per salvaguardare il pianeta.Ilispirato dalla Costituzione afferma chehanno la facoltà e l’obbligo diin modo discrezionale ma mai arbitrario. Questo principio si è affermato dopo la rivoluzione Francese del 1789, come superamento dell’Ancien Régime.Passando attraverso il tempo e i luoghi, fino ad arrivare ai giorni nostri,nella seconda parte del Novecento hanno evidenziato come l’esercizio della legalità sia entrato in contrasto con l’operato della mafia e in generale di tutte le organizzazioni criminali. Simboli della lotta alla mafia in Italia sono stati il generale, già ricordato nella traccia di maturità in prima prova, e dei due magistrati, tutti rimasti uccisi in attentati da parte di, l’associazione mafiosa principale in Sicilia, quella su cui stavano appunto basando le loro indagini.quest’anno è stato il centro di un acceso dibattito anche grazie all’operato di, la giovane attivista svedese che ha scosso l’opinione pubblica di tutto il mondo e anche degli studenti che hanno partecipato aiLe principali soluzioni che sono state proposte per lasono:Tolleranza e accoglienza sono i due principi base dellacome la nostra.Di questi valori negli ultimi anni si è discusso molto soprattutto per iriguardanti l’emergenza dell’emigrazione di interi popoli dei Paesi in guerra e quindi della conseguentenel nostro Paese.La Costituzione della Repubblica italiana è la legge cardine su cui si fonda lo Stato Italiano e la sua operatività. È composta da, è entrata in vigore l’e tutte le disposizioni contenute in essa si presentano, quindi immutabile nel tempo, e ispirate al. A tale proposito infatti, nell'si legge che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.In base a questo articolo incontrovertibile quindi lo Stato deve operare, tutelando sempre coloro che sono svantaggiati economicamente o socialmente.Con educazione stradale si designa l’necessarie per poter girare a piedi, in bici o guidando mezzi propri come macchina e motorino.L’recita che il termine Educazione stradale racchiude tutti quei “principi della, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti”.Si capisce quindi che la conoscenza dei principi che regolano la mobilitàma a tutti coloro che quotidianamente camminano a piedi per le strade in quanto, come viene affermato dal, lasono le preoccupazioni primarie e centrali: “Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico”.