Prima prova Maturità 2019: cosa portare all'esame

1. La carta d’identità

2. Penna

3. Non portare fogli protocollo

4. Acqua

5. Merenda

6. Fazzoletti

7. Dizionario sinonimi e contrari

8. Vocabolario

9. Calcolatrice

10. Orologio

Allora ragazzi, ci siamo: in questo articolo, noi di skuola.net cercheremo di aiutarvi a non dimenticare niente perdel tanto atteso momento dell’inizio degli, che come ben sapete grazie, inizia con la prima prova 2019.Importante è non dimenticare l’elenco delle cose che il regolamento delha previsto per voi, oltre ad altri oggetti irrinunciabili dela cui non potete rinunciare.Ilè formato da in totale da. Non ci resta che scoprire quali sono!Guarda anche:Oppure, un altro documento valido, da portare alla prima prova... ma meglio portarlo con voi sempre.Portatene più di una per stare tranquilli che non si esaurisca proprio mentre state per finire.Nessun foglio di brutta: i fogli che vi serviranno saranno dati dalla commissione.La prima prova dura 6 lunghissime ore e non potete rischiare di rimanere disidratati.Portatevi del cibo che vi dia energie immediate e che vi aiuti a mantenere la concentrazione alta come la frutta secca o la cioccolata fondente.[youtube]c9TzOUcZbVY[youtube]Non si sa mai, possono sempre essere utili ed è meglio averli a portata di mano, senza dover chiedere ai compagni perdendo tempo e concentrazione.Importante per evitare errori di ripetizione che possono compromettere una buona prova.Utilissimo per verificare eventuali dubbi ortografici.Se hai intenzione di usare una calcolatrice in seconda prova, dovrai portarla il giorno del tema di italiano per farla controllare dalla commissione.Necessario per controllare l'ora e quanto vi resta per svolgere il tema. Gestire bene il tempo è fondamentale. Prova a scandire le 6 ore a disposizione in questo modo: un'ora per leggere le tracce, sceglierne una e impostare una scaletta; due/tre ore per scrivere e rileggere attentamente; un'ora per copiare in bella; un'ora per rileggere e correggere eventuali errori prima di consegnare.