Prima prova maturità 2020, come si svolge?

Come si svolge la prima prova di maturità 2020

Tipologia di tracce di prima prova maturità 2020

la tipologia A , quella dell’analisi del testo, che conterrà due tracce su due differenti brani e autori;

, la tipologia B , il testo argomentativo, che può essere d’ambito vario, e che chiede di argomentare una tesi a partire da un documento per una delle tre tracce scelte;

, il testo argomentativo, che può essere d’ambito vario, e che chiede di argomentare una tesi a partire da un documento per una delle tre tracce scelte; la tipologia C, il tema di attualità, che conterrà due tracce su argomenti del mondo contemporaneo.

Punteggio prima prova maturità 2020

Chi corregge la prima prova e come viene stabilito il punteggio

Gliiniziano a preoccupare già dai primi mesi dell'anno scolastico: le prove da affrontare, il voto finale e tutte le incognite sulle tracce mettono non poca pressione ai maturandi. A rompere il ghiaccio il 17 giugno sarà, agli esami di Maturità , la prima prova, finalizzata a testare la conoscenza e la padronanza del nostro idioma e della letteratura italiana, della poesia o dell’attualità.Guarda anche:Laalle 8:30 e segna l’inizio del rush finale verso, la prima meta delle tre prove da superare. Il tempo a disposizione va dalle tre ore minime, alle sei massime, sufficienti per elaborare un buon lavoro.La mattina della prima prova, i maturandi si ritroveranno davanti sette differenti tracce, di diverse tipologie, tra cui dovranno sceglierne una da sviluppare. I fogli protocollo saranno consegnati dalla scuola.E' assolutamente vietato portare smartphone e qualsiasi altro strumento che si connetta a internet, appunti e libri, mentre è consentito portare acqua e una merenda.Il valido alleato dell’esaminando durante lo svolgimento di questa prima verifica è l’immancabile e necessario vocabolario che va consultato in qualsiasi caso di incertezza. E’ utile ad evitare errori ortografici, a trovare sinonimi e significati delle parole.Il consiglio per affrontare al meglio la prima prova è quello di concentrarsi al massimo, non essere frettolosi e dedicare il giusto tempo all’analisi della tipologia che si presceglie, all’ideazione e quindi alla stesura dell’elaborato.Altro importante passaggio è quello del rebus tra leRicordiamo che le tipologie affrontabili, a partire dalla maturità 2020, sono tre:Puntare sulla prima prova è una mossa indispensabile, sia perché potrebbe influenzare l’andamento di quelle successive, sia perché si tratta solitamente della tipologia meno insidiosa dei tre scritti e quindi di quella che consente di ottenere nella maggior parte dei casi un discreto risultato, influenzando il finaledefinito dalla. Il voto va da una sufficienza di 12, ad un massimo di 20 punti. Lo stesso discorso vale anche per le altre prove d'esame., esterno o interno a seconda delle disposizioni del Miur. Lo scorso anno, era esterno, quindi è probabile che sia interno nel 2020. Il commissario dovrà quindi stabilire un voto da 0 a 20 a partire da una griglia di valutazione nazionale stabilita a livello ministeriale, ma la proposta di voto dovrà essere discussa dall'intera commissione che deciderà collettivamente quale voto di prima prova assegnare al candidato.Margherita Paolini