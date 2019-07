Paolo Borsellino, chi era e cosa ha fatto il magistrato ucciso dalla mafia

Paolo Borsellino: simbolo della lotta contro Cosa Nostra

19 luglio 1992, strage di Capaci: muoiono Borsellino e cinque agenti della sua scorta

Indagini strage di via D’Amelio: quello che ancora oggi non quadra

Sicuramente avete sentito parlare di, il giudice siciliano amico die membro con lui del. Oggi cade il, assassinato insieme a cinque agenti della sua scorta in. Dopo tanto tempo la sua morte è ancora oggetto di indagini, avvolta nele probabilmente oggetto dinel corso degli anni.Chi era Paolo Borsellino? Sicuramente uno tra i più importanti magistrati facenti parte del pool antimafia e simbolo, insieme a collega Falcone, della. La guerra alla criminalità organizzata siciliana ha subito unagrazie al lavoro di questi due uomini, ragion per cui entrambi furono(Giovanni Falcone fu assassinato sull’autostrada A29 nei pressi diil 2).Nato proprio anel, Paolo Borsellino si èed è entrato in magistratura giovanissimo, a soli 23 anni, guadagnandosi il titolo del. Nel 1975 venne trasferito all’Ufficio istruzione del tribunale di Palermo e qui strinse un ottimo rapporto con, suo superiore che venne ucciso nel 1983. Appena prima di morire Chinnici formò il famoso pool antimafia, un gruppo di giudici istruttori il cui lavoro di gruppo sarebbe stato dedicato solo ai casi di mafia. Di questo pool faceva parte anche Giovanni Falcone. Insieme i due giudici, circa a metà degli anni Ottanta, istituirono unbasato sulle dichiarazioni del pentitoQuesto enorme lavoro causò non pochi problemi ai due giudici, costretti a passare con le rispettive famiglie un periodo all’Asinara per ragioni diIlfu un anno di svolta:furono formalizzate nell’a seguito del maxi-processo. Il pool antimafia fu in seguito sciolto e Borsellino fu nominato procuratore di Marsala.La Mafia, fu reso noto dopo la morte di Borsellino, stava. Dopo l’incarico a Marsala, Borsellino era tornato come procuratore aggiunto a Palermo. Paolo Borsellino visse i mesi prima dell’attentato come un. Già sapeva quale fosse il suo destino e dopo l’assassinio di Giovanni Falcone del 23 maggio 1992 – in cui morirono anche la moglie e tre agenti della scorta –nelle sue ultime interviste.La morte attesa dal giudice lo trovò in via D’Amelio, mentre stava andando a trovare la madre, quando un’al suo arrivo. Insieme a lui. A partire da quel momento, e ancora oggi, i familiari combattono contro il mondo politico,. A questo proposito la famiglia di Borsellino rifiutò anche i funerali di Stato.I figli di Paolo Borsellino sono ancora oggi impegnati ainerenti la morte del padre. Di tutti i dubbi che avvolgono lìomicidio del giudice, uno dei fatti più misteriosi è quello dell'. Questa agenda era come, che non se ne separava mai, ma che non è mai stata ritrovata. Nella sua testimonianza Lucia Borsellino, figlia del giudice, dichiara di aver visto il padre. Questa versione è stata poi confermata anche dal fratello Manfredi, aggiungendo anche che il padre scriveva "compulsivamente sul diario, e non per appuntare fatti personali. Era un modo per". I familiari sono certi che, così come l’altra agenda ritrovata intatta nella borsa del magistrato, anche la celebre agenda rossa fosse stata. Peccato che quando la borsa di Paolo fu riconsegnata nelle mani dei familiari qualche settimana dopo la strage, dell’agenda rossa non c’era traccia.A parte questo episodio, le indagini sono state piene di. Siamo addirittura recentemente arrivati al, che ha stabilito lacondannati all’ergastolo e l’, rispettivamente mandante e esecutore materiale dell’omicidio). Nelleper il quarto processo del caso Borsellino depositate ildalla Corte d’Assise di Caltanisetta i giudici affermano che questo è statocheIlaria Roncone