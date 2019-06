Prova orale di Maturità 2019: il video con novità dal Ministero dell'Istruzione

Come è strutturato l'esame orale di maturità 2019?

• Sorteggio di una tra tre buste contenente ciascuna determinati materiali per creare un discorso interdisciplinare;

• Esposizione dell’elaborato multimediale o della tesina scritta sulla propria esperienza di alternanza scuola-lavoro;

• Domande su nozioni di ‘Costituzione e Cittadinanza’ in base al programma svolto durante l’anno;

• Visualizzazione e commento delle prove scritte corrette.



Le buste all’orale di maturità 2019

Un testo;

Un documento;

Un'esperienza;

Un progetto;

Un problema.

Tesina o elaborato multimediale sull’alternanza scuola-lavoro per la maturità 2019

Domande di educazione civica all’orale di maturità 2019

Visualizzazione degli scritti corretti di maturità 2019

