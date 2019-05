Maturità 2019, prova orale: nota del Miur con nuove indicazioni

Poco meno di un mese all'inizio della Maturità 2019, e proprio in questi giorni sono arrivate importanti modifiche nella prova orale dell'esame di Stato. Con una nota pubblicata lunedì 6 maggio, il Miur ha fornito indicazioni in merito allo svolgimento del colloquio. La comunicazione ministeriale ha voluto porre un particolare accento su una questione specifica del colloquio, che può essere riassunta dalle stesse parole utilizzate dal Miur: "il punteggio del colloquio è stato rimodulato da trenta a venti punti, ma non per questo tale prova perde di significato".

Il quadro normativo e le indicazioni successivamente fornite ne definiscono, infatti, le finalità e la struttura, sottolineando la sua natura pluridisciplinare e la sua importanza al fine di raccogliere elementi di valutazione significativi sul livello di preparazione dello studente. Ma vediamo nel dettaglio il contenuto della suddetta nota.

Orale Maturità 2019: a che serve?

Per il Miur, il colloquio ha la finalità didello studente.A tal fine, la commissione propone al candidato diper verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.Nell’ambito del colloquio il candidato "espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Il colloquio accerta inoltre e conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione".

Esame orale della Maturità 2019: ecco com'è strutturato

1) l’avvio dai materiali e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;

2) l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;

3) l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”;

4) la discussione delle prove scritte.

Il colloquio, la prova finale che gli studenti dovranno affrontare nel loro esame di Stato 2019, si svilupperà da quest'anno in quattro momenti:

Le buste: l'inizio del colloquio Maturità 2019

testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);

documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);

esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe);

problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e professionali).

Come si sceglie il materiale per le buste: Maturità 2019

Il colloquio viene avviato conche la commissione propone al candidato, per poi svilupparsi in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare. Per garantire a tutti i candidati, la Commissione predisporrà, per ogni classe, un numero di buste con i materiali di avvio del colloquio pari al numero dei candidati, in modo da assicurare anche all’ultimo candidato di esercitare la facoltà di scelta fra tre busteI materiali possono essere diE' opportuno quindi che la commissione, in sede di riunione preliminare,e la tipologia dei materiali da proporre ai candidati.Considerata la natura del, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere, ma dovrà consentire al candidato di condurre il colloquio in modo personale, attraversoOvviamente,potranno trovare una stretta attinenza al materiale proposto, per cui i commissari di tutte le disciplineal fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.I materiali delle buste già scelte dai candidatiin successivi colloqui. Il colloquio non deve essere superficiale,