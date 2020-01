Quali materie usciranno orientativamente alla maturità 2020?

Materie maturità 2020, seconda prova: una o più materie?

Seconda prova 2020, quali possibili materie?

Materie maturità 2020: commissario esterno in prima o seconda prova?

L’attesa è quasi giunta al termine: in questi giorni, come ogni anno, il, annuncerà lee le materie della. Finalmente tra poche ore scopriremo se il secondo scritto sarà incentrato su una materia solacome quella inaugurata lo scorso anno.Mentre si avvicina la data della, è comunque possibile fare qualche ipotesi:Guarda ancheLo scorso anno per la prima volta la seconda prova aveva una traccia ‘mista’, ovvero pluridisciplinare.Tutte quelle scuole con due o più materie di indirizzo (Matematica e Fisica per il Liceo Scientifico, Latino e Greco per il Liceo Classico, le Lingue straniere 1, 2 e 3 per il Liceo Linguistico e così via), lo scorso anno hanno dovuto affrontare una seconda prova del tutto nuova, con due delle materie caratterizzanti.Per la maturità 2020 bisogna aspettarsi di nuovo una seconda prova multidisciplinare? O potrebbe invece tornare una sola materia? Una previsione in questo caso è davvero difficile. Il ministro può scegliere secondo quello che ritiene più opportuno. Per legge, infatti, il Miur può scegliere "una o più materie" per lo scritto di indirizzo.Nel caso in cui siano indicate due o più materie per, è facile prevedere che, pur mantenendo la struttura delle tracce,. Se ad esempio nello scorso anno le materie sono state Latino (prima materia) e Greco (seconda materia), e nelMatematica (prima materia) e Fisica (seconda materia), è facile che quest’anno, qualora si ripresenti la prova mista, saranno invertite presentando dunqueAd esempio, al classico, la prima materia è quella per la quale è richiesta anche la traduzione, mentre la seconda materia non la richiede e propone un'analisi del testo con traduzione a fronte.In generale, possiamo dire che per la prima materia, la traccia mista richiede competenze di livello maggiore che per la seconda materia., incentrata dunque su una materia sola di indirizzo, le materie di più favorite potrebbero essere,e,dato che sono le materie che negli ultimi due anni sono state accantonate di più.È vero che non esiste una regola assoluta, ma tendenzialmente il Miur sceglie i commissari esterni in modo che la materia esterna sia oggetto di prima prova o di seconda prova ad anni alterni. Ciò che è sicuro è poi che non possono essere esterne (o interne) entrambe le prove scritte (italiano e la materia dello scritto di indirizzo). Le due prove scritte, infatti, devono essere necessariamente corrette da un professore interno e da uno esterno.Per questo motivo, se si considera l’esame di Stato dello scorso anno in cui le materie di seconda prova erano interne, è molto probabile che nellasarà italiano, materia di prima prova, ad essere interna, e di conseguenza la seconda prova sarà di pertinenza di un esterno.Questa è solamente un'ipotesi, ma per molti indirizzi potrebbe diventare realtà.