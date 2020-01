Materie maturità 2020: usciranno entro il 31 gennaio

Materie maturità 2020 entro gennaio

Via le buste dall’orale ma l’esame rimane lo stesso

Quando usciranno? Quali saranno gli argomenti della seconda prova e le discipline affidate ai commissari esterni ? E la seconda prova avrà una traccia mista come lo scorso anno?Tutti questi dubbi sono destinati a dipanarsi prestissimo.Ecco perché.Le materie protagoniste della maturità di quest’anno saranno rese pubbliche entro Gennaio. A dirlo è stato lo stesso ministro. I dubbi sul ritardo della pubblicazione erano sorti nel momento in cui il Miur ha subito una scissione dividendosi in Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, con due diversi ministri al vertice. Si temeva infatti che data la velocità di questi cambiamenti, avrebbero potuto esserci degli intoppi burocratici per rispettare i consueti appuntamenti, tra cui, come è successo negli anni precedenti. La neo Ministra Azzolina ha però rassicurato gli studenti: “Entro fine mese pubblicheremo le materie della seconda prova. Rispetteremo la scadenza.”.Riguardo la maturità 2020, la neo ministra Azzolina ha poi recentemente dichiarato che “È stato eliminato il sorteggio tra le tre buste chiuse contenenti i materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) che il Presidente della Commissione proponeva ai candidati. Il colloquio partirà, comunque, dall’analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla Commissione d’esame in un’apposita sessione di lavoro e proposti dal Presidente. Non sarà più il sorteggio a determinare la scelta dei materiali da somministrare a ciascun candidato per l’analisi che costituisce l’avvio del colloquio”.Ha poi ribadito che verrà stilato un manuale d'uso semplificato per consentire alle commissioni di comprendere fino in fondo le dinamiche dell'esame e permettere agli studenti di avere la possibilità di prepararsi nel modo più adeguato possibile. Nei prossimi giorni, con l'uscita delle materie, verrà inoltre svelato se la seconda prova avrà una traccia mista o meno.