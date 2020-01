Pronostici materie maturità 2020: cosa potrebbe uscire?

Le materie maturità 2020 interne: italiano o quelle di seconda prova?

Materie maturità 2020: Seconda prova mista o tradizionale?

Possibile seconda prova mista: uguale allo scorso anno?

L’attesa è quasi giunta al termine: entro fine mese, come ogni anno, il, attraverso l’emanazione di un appositorelativo alla, da una parte renderà nota la spartizione dellee dall’altra la natura della, se(incentrata su una materia sola)come quella inaugurata lo scorso anno.Mentre si avvicina la fine di gennaio che segna il tempo limite per queste prime importanti comunicazioni ufficiali dell’ Esame di Stato , è comunque possibile fareÈ vero che non esiste una regola assoluta e oggettiva che sancisce la successione alternata tra i docenti di prima e seconda prova, tuttavia l’andamento generale nel corso degli anni è stato proprio ispirato a questo sottesoPer questo motivo, se si considera l’esame di Stato dello scorso anno in cui le materie di seconda prova erano interne, allora apparirà chiaro come nellainvece siaSebbene questo pensiero sia solo un pronostico, risulta comunque molto fondato se si considera l’andamento generale negli anni passati.Guarda anche:Nella scorsa maturità è stata inaugurata per la prima volta un tipo di seconda prova detta appunto ‘mista’, ovvero pluridisciplinare.I maturandi iscritti a tutte quelle scuole contraddistinte dalla presenza di due o più materie di indirizzo (Matematica e Fisica per il Liceo Scientifico, Latino e Greco per il Liceo Classico, le Lingue straniere per il Liceo Linguistico e così via), lo scorso anno hanno dovuto affrontare una seconda prova del tutto nuova, comprensiva cioè di due delle materie caratterizzanti.E quest’anno i maturandi dovranno aspettarsi una replica della stessa seconda prova? O potrebbe invece tornare ad essere monodisciplinare? Una previsione in questo caso è davvero difficile. Se si considerano le parole della ministrain merito all’esame, la dichiarata volontà di non voler apportare “nessun cambiamento”,, anche se al momento rimane certo solo una possibilità. Potrebbe infatti ritornare una seconda prova tradizionale, basata dunque su una materia sola. La scelta della ministra Azzolina sarà comunque comunicata entro la fine di gennaio.Nel caso in cui venga replicata, è facile prevedere che, sebbene la struttura rimanga invariata secondo le indicazioni dello scorso anno,. Se ad esempio nello scorso anno le materie sono state Latino e Greco e nelMatematica e Fisica, è facile che quest’anno, qualora si ripresenti la prova mista, saranno invertite presentando dunque, incentrata dunque su una materia sola di indirizzo, le materie di più favorite potrebbero essere,e,dato che sono le materie che negli ultimi due anni sono state accantonate di più.