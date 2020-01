Ministero dell'Istruzione, Azzolina: pronto decreto materie maturità 2020

Come trovare le materie di maturità 2020

Le materie della maturità 2020 sono in arrivo domani. A dirlo il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ha appena diffuso la notizia secondo cui il tanto atteso annuncio arriverà molto presto: "oggi il lavoro sul decreto è stato ultimato" ha detto attraverso un video su Facebook Finalmente quindi conosceremo gli argomenti della seconda prova. Presto verranno annunciate le materie per ogni indirizzo, probabilmente tra oggi e domani visto che è tutto pronto: sarà possibile trovare la lista completa sul sito del Miur dedicato all' esame di Stato utilizzando il motore di ricerca "Cerca le materie". Ma se vuoi essere sicuro di trovare le materie facilmente, resta su Skuola.net: pubblicheremo in tempo reale tutte le materie. Tutti pronti per l'annuncio? Ora che sappiamo che presto saprete quali saranno gli argomenti d'esame, non resta che aspettare poche ore per vedere finalmente dipanati i nostri dubbi. Ad esempio, uno dei dilemmi che i maturandi hanno in questo momento riguarda la seconda prova: sarà multidisciplinare? Le materie esterne, invece, saranno tre, scelte dal Miur. Spesso, anno dopo anno si alternano: ad esempio, se l'anno scorso italiano è stato esterno, è possibile che quest'anno torni materia interna. Ma come si scelgono invece le materie interne? Tutto parte dai commissari esterni. Dopo la scelta di questi da parte del Ministero, vengono selezionati altri tre professori interni dal Consiglio di Istituto, per rappresentare tutte le materie dell'indirizzo. La commissione si completa poi con il presidente esterno.