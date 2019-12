Le materie interne ed esterne della maturità 2020

La lista delle materie esterne e interne della maturità 2020

Siamo nel pieno dell'anno scolastico, l'ultimo per i maturandi che affronteranno gli esami di maturità 2020. Si sta avvicinando una data molto importante proprio per i ragazzi che stanno facendo: a gennaio, infatti, saranno comunicateUn momento cruciale per scoprire come saranno composte le commissioni e quale sarà la materia oggetto del secondo scritto. Non solo: con l'annuncio delle materie, si scoprirà anche nel dettaglio quale commissario sarà preposto a correggere lo scritto di italiano. Insomma, impossibile perdersi questa comunicazione così importante, anche perché con l'occasione il Miur potrebbe annunciare novità importanti, come ad esempio se ci saranno delle simulazioni d'esame nei mesi precedenti le prove.Guarda anche:Non appena disponibili, pubblicheremosu questa pagina. L'articolo è in aggiornamento!L'annuncio delleviene fatto, come già accennato, ogni anno entro il 31 gennaio. Questo succede anche per dare la possibilità al ministero di avviare tutte le procedure necessarie per formare le commissioni e iniziare a lavorare alle tracce con anticipo.Non esiste una data esatta in cui levengono comunicate. Queste vengono pubblicate con un decreto orientativamente nella seconda metà di gennaio: in quel periodo, ogni momento è buono per controllare online l'uscita delle. Può succedere che il ministero annunci qualche giorno prima la data di uscita e che pubblichi un video o un contenuto social sulle materie d'esame di Stato. Rimanete quindi connessi per scoprirle e, ovviamente, noi di Skuola.net pubblicheremo le liste in tempo reale!Lesono le materie affidate ai membri interni di commissione. In pratica, sono le materie che correggeranno e su cui faranno domande i professori che hanno insegnato nella classe. Lesono composte da 6 membri, 3 interni e 3 esterni, più il presidente di commissione anch'egli esterno, che devono rappresentare tutte le discipline presenti nell'indirizzo attraverso le loro abilitazioni. Con l'annuncio delle materie esterne, che sono in tutto tre (quelle che sono quindi affidate ai tre commissari esterni ), vengono individuate così anche le materie interne: in pratica, sono quelle non citate come esterne. La scelta dei commissari interni è infatti effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.Lesono le materie affidate ai, e sono tre come per l'appunto i membri esterni di commissione. Vengono individuate e pubblicate insieme, che le elenca puntualmente per ogni indirizzo scolastico.Ogni anno,si alternano in modo che lo scritto di italiano e la seconda prova vengano corretti da un membro esterno e un interno. Non può accadere, quindi, che entrambe le prove vengano corrette da due commissari esterni o, al contrario, da due interni.Ogni anno, quindi, la situazione si alterna: un esterno a italiano corrisponde a un interno in seconda prova o viceversa. Se l'anno scorso, quindi, c'è stato un commissario esterno per italiano e un commissario interno per la materia di indirizzo, quest'anno è molto probabile che si verifichi la condizione inversa.Ecco perché quest'anno l'annuncioè così importante. La maturità 2020 potrebbe essere infatti la prima nella quale la traccia "mista" di seconda prova, con oggetto due materie (sempre che le materie di seconda prova siano due come nel 2019: il ministro ha libertà di deciderlo e di fare una "sorpresa" tornando a una sola materia), sarà corretta dal commissario esterno.Durante la prova orale avrete davanti schierata l'intera commissione che, ripetiamo, sarà composta da 3 membri interni, 3 membri esterni, più il presidente di commissione. Questi professori avranno quindi competenza su materie ben precise, secondo la loro abilitazione, e dovranno rappresentare tutte le discipline dell'indirizzo. E' possibile quindi che un commissario interno abbia competenza su più di una disciplina.Il candidato quindi dovrà prepararsi su tutte quelle studiate durante l'anno.L' esame orale infatti inizia con la proposta da parte dei commissari di materiale da cui partire per un discorso pluridisciplinare (ma non ci saranno più le famose "buste"), preparato in precedenza. In questa fase, ogni commissario potrà fare domande sulla materia di competenza. In seguito, si procede alla presentazione della relazione sull'alternanza scuola lavoro e su cittadinanza e costituzione, su cui tutti i membri della commissione potranno chiedere chiarimenti. Si conclude quindi con la correzione e il commento delle prove scritte.