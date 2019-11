Materie maturità 2020: uscita e notizie dal Miur

Uscita Materie maturità 2020: tutti gli indirizzi

Quando arriverà il gran giorno in cuiPurtroppo per ora dobbiamo ancora aspettare.viene dato dal Miur entro la fine di gennaio, come è successo anche negli anni scorsi, nelle ultime settimane del mese.con cui si dovranno cimentare i maturandi il prossimo giugno e quelle affidate aisono solitamente pubblicate nello stesso giorno. L'attesa, quest'anno, è ancora più sentita: nei prossimipotrebbe tornare la, come è successo lo scorso anno. Il Miur deciderà anche per l'di proporre dueper il secondo scritto? E la prima prova di italiano sarà corretta da un commissario interno o da un esterno? Per saperlo, dovremo aspettare l'elenco completo conQuando usciranno lenoi di Skuola.net le condivideremo prontamente sul nostro sito e, nel frattempo, vi daremo tutte le notizie più aggiornate sulla data di pubblicazione.Come detto, l’attesa quest’anno si sta facendo sentire ancora di più, viste ledopo la riforma e dopo il cambio al vertice al Ministro dell'Istruzione: si manterranno le stesse scelte dello scorso anno o ci saranno degli ulteriori cambiamenti?Le, secondo la riforma, potranno essere più di una dato il fatto che la legge prevede che possa trattarsi di una prova “multidisciplinare”.; per la prima prova la scelta obbligata per tutti, italiano, ma per la seconda le materie saranno diverse per ognuno degli indirizzi di studio.Spetta, tuttavia, al Miur e ale comunicarne la lista entro fine gennaio; fino ad allora per gli studenti è possibile consultare le materie caratterizzanti del loro e degli altri indirizzi di studi.La legge 62/2017, che riforma la maturità, conferma che il Miur potrà scegliere "una o più materie" per la seconda prova. Cosa vuol dire? Spieghiamolo con un esempio. Il liceo scientifico potrebbe trovarsi davanti sia una prova di matematica (una materia) che una prova di matematica e fisica (più materie). Così anche per tutti gli altri indirizzi, ognuno con le proprie materie.Se però l'ex ministro Bussetti ha scelto per una traccia mista per quasi tutti gli indirizzi,: non è infatti obbligatorio, ma, che la traccia di seconda prova comprenda più materie.Anche per quanto riguarda i commissari esterni maturità 2020, come detto, lesaranno comunicate entro fine gennaio. Lo scorso anno, per la maggioranza degli indirizzi, è stata Italiano la materia esterna: questo vuol dire che - per la norma secondo cui i due scritti vengono corretti in maniera alternata da un membro esterno e da uno interno, anche se poi il voto è collegiale - c'è un'alta probabilità cheLa composizione della commissione di maturità sarà, però, sempre la stessa: 6 commissari, di cui 3 esterni, più il presidente. A ogni commissario è affidata una disciplina specifica,comunicate dal Miur saranno 3.Ma dopo aver saputo, come fare per rimanere aggiornati su chi sono i commissari esterni e su quando escono i loro nominativi?Per i nomi commissari esterni maturità 2020 bisognerà aspettare tra la fine di maggio e i primi di giugno come tutti gli anni, probabilmente. Una volta usciti, i nomi dei commissari esterni potranno essere trovati sul sito del Miur nell’apposita sezione dove si ricavano tutte le informazioni sulle commissioni d’esame.Ancheè stato riformato, con delleL'esame orale si apre - se il nuovo ministro Fioramonti non deciderà di cambiarne le regole - con le famose "buste": ogni candidato dovrà scegliere una tra tre buste contenenti un argomento o uno spunto selezionato dalla commissione, da cui partire per un discorso multidisciplinare che comprenda quante più materie possibile del programma di quinto anno. Va da sé che per l'esame orale di maturità sarà necessario il ripasso di, che saranno rappresentate dai componenti della commissione, a cui sarà lecito guidare il discorso multidisciplinare attraverso domande e approfondimenti sulla propria materia.Sarannoanche Cittadinanza e costituzione e i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro), a cui sarà dedicato parte del colloquio. Si conclude l'orale con la correzione e il commento delle prove scritte.