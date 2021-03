Maturità 2021 e PCTO, cosa c'è da sapere sull'orale

Maturità 2021: il PCTO all’esame di Stato 2021

Alla Maturità 2021 mancano ormai una manciata di mesi, e con il suo avvicinarsi, l'ansia dei maturandi si inizia a far irrimediabilmente sentire. Tuttavia il Ministero dell'Istruzione,, ha finalmente fornito ai maturandi quante più informazioni possibili sull'esame. Tra le tante domande dei maturandi c'è sicuramente quella che riguarda il PCTO: Scopriamolo insieme.Come si può leggere sull'ordinanza del Ministero dell'Istruzione , l'Esame prevede, che partirà dallail cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile. L'elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo. La cosa importante, che è anche la novità di quest'anno, è che l'elaborato riguarderà sì le materie di indirizzo di ciascun percorso scolastico, ma potrà includere anche l'esperienza PCTO. Infatti si legge che l'elaborato potrà essere "integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi". Insomma, se i vostri insegnanti ve lo assegneranno, è possibile che dobbiate parlare del vostro PCTO nel vostro elaboratoDopo aver affrontato l'elaborato, il colloquio, con l'analisi di materiali (un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Quindi ci sarà uno spazio per(Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). L'ordinanza esplicita chiaramente che l'esposizione da parte del candidato "eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi" avviene "solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato".Per finire, nel corso del colloquio, lo studente dovrà dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'Educazione civica.