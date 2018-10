Materie maturità 2019 Miur, seconda prova: tutte le novità

Tutti aspettiamo con ansia le materie di Maturità 2019 della seconda prova, che escono insieme alle materie dei commissari esterni di Maturità 2019 entro gennaio.

Quest'anno l'attesa è ancora più impaziente, visto che il nuovo esame di Stato presenterà tanti cambiamenti. La terza prova è stata abolita, il punteggio delle prove e del credito scolastico è stato modificato, entrerà in campo anche la prova Invalsi di quinta superiore.

Ma non solo: si aspettano tante novità anche per la prima prova e la seconda prova. Quest'ultima, in particolare, quest'anno sarà addirittura una seconda prova "multidisciplinare".



Le materie di seconda prova maturità 2019

Seconda prova maturità 2019, una o più materie?

Che il Miur scelga per decreto più di una materia (es. al Classico sia greco che latino)

Che il Miur scelga per decreto una sola materia (es. al Classico greco), ma che la traccia necessiti delle competenze acquisite in più discipline del corso di studi (ad esempio, una versione di greco che comprenda una citazione latina)

Il testo della legge 62/2017 che dice: "La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica,

pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo".

Il testo della nota del 4/10/2018 che dice: "il decreto ministeriale che definisce, nell'ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Tale decreto deve essere emanato entro il mese di gennaio, come previsto dall'art. 17, comma 7"

Il testo dell'allegato 2 alla nota del 4/10/2018, che dice: "La possibilità, contenuta nel d.lgs 62/2017, di prevedere una seconda prova che comprenda una o più discipline impone una riflessione di carattere generale sull'impostazione che potrà essere data a tale prova, fermo restando che sarà un apposito decreto ministeriale ad individuare la o le discipline oggetto della prova, per ciascun indirizzo e per ciascun anno scolastico.

Infatti, il perseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni Nazionali e dei risultati di apprendimento delle Linee Guida non richiede un approccio di tipo additivo, tra discipline che non interagiscono fra loro sul piano metodologico e, al più, si limitano a sviluppare argomenti in comune, mantenendo, quindi, inalterata la propria specifica metodologia didattica ed il proprio assetto programmatico.



È invece necessario muoversi in una dimensione più ampia, che implica un'interazione nei percorsi di apprendimento, guidata da docenti che sviluppano una concertazione a livello di impostazione programmatoria e che impostano il loro itinerario curriculare facendo leva, appunto, sui "nodi tematici pluridisciplinari. Quindi, nel caso in cui il Ministro stabilisca nell'apposito DM di coinvolgere più discipline, i quadri di riferimento non porteranno alla predisposizione di tracce nelle quali vengono messi insieme e sommati quesiti o tematiche di più discipline (approccio che risulterebbe peraltro penalizzante per i candidati); le tracce dovranno invece proporre situazioni problematiche dalla risoluzione delle quali la Commissione potrà evincere il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di ciascun indirizzo".

Quando escono le materie di maturità 2019

Scopriamo quindi tutto quello che c'è da sapere sulle materie di seconda prova maturità 2019. La scelta della materia di seconda prova, anche quest'anno, verrà comunicata dal Miur. Se in prima prova, quindi, la scelta è obbligata ed è Italiano, per la seconda prova bisogna aspettare la comunicazione ufficiale. La materia è quindi inaccessibile prima della comunicazione da parte del Miur, anche se tutti gli studenti possono consultare già da ora le materie caratterizzanti (anche queste stabilite dal Miur). Il ministero, infatti, potrà scegliere solo tra questa rosa di materie ben definita. Impossibile quindi, ad esempio, che esca latino al liceo scientifico o matematica al liceo classico, perché queste non sono tra le discipline caratterizzanti il corso di studi. Come abbiamo accennato nel precedente paragrafo, a partire dalla maturità 2019 il Miur potrà scegliere "una o più materie" per la seconda prova. Questa "formula" scritta sulla legge 62/2017 che riforma la maturità è stata confermata anche dalla nota del 4 ottobre del Miur: in poche parole, la seconda prova potrebbe essere multidisciplinare. Ma che vuol dire? La matassa non è ancora sciolta, ma potrebbero esserci due possibilità: Che il Miur scelga per decreto più di una materia (es. al Classico sia greco che latino) oppure che il Miur scelga per decreto una sola materia (es. al Classico greco), ma che la traccia necessiti delle competenze acquisite in più discipline del corso di studi. Di sicuro, la prima opzione sarebbe quantomeno clamorosa. Ma per adesso non possiamo che limitarci a delle ipotesi, non avendo esempi pratici di seconda prova multidisciplinare. Come comunicato dallo stesso ministero, "il decreto ministeriale che definisce, nell'ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Tale decreto deve essere emanato entro il mese di gennaio." Anche gli scorsi anni le materie uscivano a gennaio. La novità è che, per la maturità 2019, entro gennaio avremo anche ulteriori informazioni sia sulla seconda prova sia sulla prova orale. Ma quale giorno in particolare sarà scelto per diffondere questa notizia così importante? Diamo uno sguardo alle date degli anni precedenti.

Maturità 2007: 17 Gennaio

Maturità 2008: 08 Gennaio

Maturità 2009: 21 Gennaio

Maturità 2010: 15 Gennaio

Maturità 2011: 31 Gennaio

Maturità 2012: 20 Gennaio

Maturità 2013: 28 Gennaio

Maturità 2014: 31 Gennaio

Maturità 2015: 27 Gennaio

Maturità 2016: 28 gennaio

Maturità 2017: 30 Gennaio

Maturità 2018: 31 Gennaio



Di conseguenza, è lecito pensare che anche quest'anno dovremo aspettare per lo meno la seconda metà di gennaio.

Seconda prova maturità 2019: ordinanza a febbraio

Materie caratterizzanti seconda prova maturità

Dove trovare le materie di seconda prova 2019

Ulteriori informazioni, dopo l'annuncio (speriamo non traumatico) delle materie, saranno date dal Miur nel mese di febbraio. Vista infatti la naturale preoccupazione non solo degli studenti, ma anche delle scuole, per le tante novità e per la necessità di organizzare in poco tempo un esame completamente nuovo, il Miur ha promesso che "l'ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminare, ai sensi dell'art. 12, comma 4. [..] sarà emanata entro il mese di febbraio, al fine di facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni". Si tratta dell'ordinanza che, di norma, viene pubblicata a maggio e che definisce il regolamento di tutto ciò che riguarda l'esame e le prove. Quest'anno saremo al corrente nel dettaglio di come si svolgerà la maturità, e quindi anche la seconda prova, molto in anticipo. Abbiamo accennato prima che per ogni indirizzo scolastico esiste una rosa di materie tra le quali il Miur "pescherà" la materia di seconda prova. Ma come avviene questa scelta? Fino ad oggi, il Miur ha usato la consuetudine dell'alternanza nella scelta della materia di seconda prova. In pratica, il ministero tendeva ad alternare le materie anno dopo anno (ad esempio, latino/greco). Ma con la nuova prova di stampo multidisciplinare, anche questo potrebbe cambiare. Scopriremo tutto entro gennaio!