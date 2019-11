Maturità 2020: seconda prova, tra quali materie può scegliere il Miur?

Elenco materie caratterizzanti per la seconda prova per i licei

LICEO CLASSICO

1. Latino

2. Greco

LICEO SCIENTIFICO

1. Matematica

2. Fisica

LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SPORTIVA

1. Matematica

2. Fisica

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

1. Matematica

2. Fisica

3. Scienze Naturali

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1. Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, Sociologia)

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

1) Diritto ed economia politica

2) Scienze Umane (Sociologia, Metodologia della ricerca)

LICEO ARTISTICO

1. Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree per l’indirizzo Arti Figurative;

2. Discipline progettuali architettura e ambiente per l’indirizzo Architettura e Ambiente;

3. Discipline progettuali design per l’indirizzo Design;

4. Discipline audiovisive e multimediali per l’indirizzo Audiovisivo e Multimediale;

5. Discipline grafiche per l’indirizzo Grafica;

6. Discipline progettuali scenografiche per l’indirizzo Scenografia.



LICEO LINGUISTICO

1. Lingua e cultura straniera 1

2. Lingua e cultura straniera 2

3. Lingua e cultura straniera 3



LICEO MUSICALE E COREUTICO

SEZIONE MUSICALE

1. Teoria, analisi e composizione;

2. Tecnologie musicali

SEZIONE COREUTICA 1. Tecniche della danza.





Lista materie caratterizzanti per il secondo scritto d'esame per i tecnici e i professionali

Lista materie caratterizzanti per il secondo scritto d'esame per i tecnici e i professionali

