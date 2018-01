Materie Maturità 2018: seconda prova e commissari esterni, tutte le informazioni

La maturità 2018 è più vicina di quanto si creda, tra poco arriverà la notizia che tanti aspettano: il Miur annuncerà quali sono le materie di seconda prova 2018 e le materie dei commissari esterni 2018.

Materie Seconda Prova Maturità 2018: la data

Materie Seconda Prova Maturità 2018: le materie

Materie Seconda Prova Maturità 2018: ecco quali sono

Sulla scelta non vi sono regole certe, quindi non è detto che gli studenti del classico dovranno affrontare una versione di greco, avendo il Miur scelto latino lo scorso anno. Stesso discorso per gli studenti dello scientifico, molti infatti sono certi che la Ministra sceglierà fisica per la Seconda Prova Maturità 2018. Sia chiaro che quindi inutile fare delle ipotesi ora: bisogna aspettare gennaio. A differenza della Prima Prova Maturità 2018, uguale per tutti, quelle della Seconda Prova Maturità 2018 nonostante a sceglierle sia sempre il Miur. La Seconda Prova Maturità 2018 durante i cinque anni. Le materie tra cui potrà scegliere il Miur in base ai diversi indirizzi scolastici: matematica o fisica, possibile anche scienze per l'opzione scienze applicate. latino o greco lingua straniera Scienze Umane dipende dall'indirizzo della tua scuola. Il liceo artistico ha infatti diversi sotto-indirizzi: 1. Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree per l'indirizzo Arti Figurative; 2. Discipline progettuali architettura e ambiente per l'indirizzo Architettura e Ambiente; 3. Discipline progettuali design per l'indirizzo Design; 4. Discipline audiovisive e multimediali per l'indirizzo Audiovisivo e Multimediale; 5. Discipline grafiche per l'indirizzo Grafica; 6. Discipline progettuali scenografiche per l'indirizzo Scenografia.

Seconda prova Amministrazione Marketing e Finanza: di solito è inerente all’economia aziendale

Seconda prova Liceo musicale e coreutico: diversa la prova tra i due indirizzi. Teoria, analisi e composizioneo Tecnologie musicali per il primo, tecniche della danza per il secondo.

Seconda prova Istituto Tecnico in Meccanica, meccatronica ed energia: la prova scelta dal Miur verterà probabilmente sulla progettazione.

Seconda prova Istituto Tecnico Grafica e Comunicazioni: in questo caso la tua prova sarà di tipo pratico.

Seconda prova Istituto Tecnico Elettronica ed Elettrotecnica: avrai a disposizione ben sei tracce composte ognuna da due parti. La prima dovrai svolgerla tutta, la seconda invece è composta da domande tra le quali potrai scegliere a quali rispondere.

Seconda prova Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera: dovrai svolgere un tema o fare un’analisi e in più rispondere a dei quesiti.



Materie Seconda Prova 2018: il criterio della scelta

Commissari esterni 2018: quando escono i nomi?

anche in questo caso la tua seconda prova sarà tecnico-pratica. riguarderà certamente probabili situazioni che un'azienda si trova a dover affrontare. In base a cosa il Ministero dell'Istruzione? Lo fa individuandole in quello che è di studi. Si tratta di materie, come ad esempio il greco per il classico, che diversificano un liceo da un altro (in nessun altro indirizzo scolastico, a parte il classico, si studia il greco). A generare l'ansia dei maturando come te, non sono solo le Materie Seconda Prova Maturità 2018 ma anche i Commissari esterni 2018. Da loro infatti dipenderà buona parte dell'esito del tuo esame. che affiancheranno altre 3 commissari interni, quindi tuoi docenti, più un Presidente. A differenze delle Materie Seconda Prova Maturità 2018, Se a gennaio, di solito durante l'ultima settimana, conoscerai finalmente le Materie Seconda Prova Maturità 2017 e le materie esterne, per conoscere i nomi dei commissari esterni 2018. I loro nominativi, infatti, verranno resi pubblici non molto tempo prima l'inizio della Maturità 2018.