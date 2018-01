Materie maturità 2018 liceo artistico: seconda prova

Per gli studenti del liceo artistico non è così difficile immaginare quali potranno essere le materie maturità 2018. La prima prova è uguale per tutti gli indirizzi (licei, istituti tecnici e professionali): si tratta, ovviamente, di Italiano. La seconda prova, invece, è quasi scontata. Il liceo artistico, infatti, si dirama in ben 16 articolazioni diverse. Ognuna con la sua specializzazione e, quindi, con una sua materia caratterizzante di riferimento. Molto probabile che sia proprio quella la materia seconda prova esame di Stato 2018. Ce lo dice la storia degli anni passati. Ma questo non vuol dire che i ragazzi dell’artistico non abbiano lo stesso livello di ansia dei loro colleghi. Perché l’uscita delle materie e soprattutto dei commissari maturità 2018 è uno dei momenti fondamentali di ogni esame di Stato.

Maturità 2018 liceo artistico: quale materia al commissario esterno?

Liceo artistico 2018: maturità con l’incognita Storia dell’Arte

Come rintracciare materie e commissari Maturità 2018 liceo artistico

Dalle scelte che il ministero dell’Istruzione farà dipende gran parte dell’esito delle prove d’esame. Soprattutto se ci si allontanerà dalla tradizione, che vuole intervenire la regola dell’alternanza. Inoltre, anche laddove lo schema rimanga quello a cui sono stati abituati gli studenti, resta in piedi un punto interrogativo gigantesco:Perché un conto è che la materia selezionata venga affidata a un professore interno, che ben conosce debolezze e punti di forza dei maturandi che avrà di fronte. Ben altra cosa. Nel 2017, ad esempio, in tutti gli indirizzi del liceo classico il secondo scritto fu corretto dal commissario interno. E. Anche se non è detta l’ultima parola.che, da regolamento, sono. Qui il quadro potrebbe essere differente rispetto all’anno scorso., infatti,. Un professore esterno potrebbe partire dal presupposto che uno studente del liceo artistico conosca questa disciplina quasi alla perfezione. E, se non è escluso che possa ricapitare per il secondo anno di seguito,. Per la cronaca, l’altra materia esterna fu Lingua e Cultura Straniera.Per fortuna, dando ai maturandi tutto il tempo per prepararsi alla perfezione., infatti,. Ma gli elenchi potrebbero uscire in qualsiasi momento, anche molto prima.non appena disponibili. Le stesse che, poi, potrete trovare sul: basterà cliccare su, selezionare l’indirizzo scolastico e consultare le quattro materie scelte: prima prova, seconda prova e le altre due discipline esterne. Per la, inoltre, è probabile che le stesse notizie compariranno