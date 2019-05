Commissari esterni, cosa fanno e che ruolo hanno in commissione di Maturità 2019?

Anche quest'anno i maturandi, con largo anticipo, si chiedono quali saranno i commissari esterni maturità 2019 che li valuteranno per la maturità. Il conto alla rovescia è già iniziato e manca davvero poco all'uscita dei nomi. Diversi ragazzi hanno già iniziato a fare ricerche su ricerche tra i gruppi social e online.

Cosa si sa sui commissari esterni 2019?

Per la maturità 2019 le, quindi formate da commissari esterni e professori interni. Il regolamento prevede che in una classe con non oltre 35 maturandi ci siano un presidente e un numero di commissari esterni pari a quello degli interni. Questi ultimi comunque non saranno più di tre.

Funzione dei commissari esterni in commissione maturità 2019

I ragazzi, come ogni anno, sono assaliti dai soliti dubbi.cosa potrebbero chiedere? Il Miur già da marzo ha reso note le indicazioni sull'aspetto formativo delle commissioni esami. Per esempio possono essere insegnanti di sostegno se in possesso di un'abilitazione specifica. In genere è da maggio che l'Ufficio scolastico regionale forma le commissioni, per poi pubblicare i nomi verso la fine del mese.

- Prima e seconda prova: i commissari devono correggere i primi due scritti delle materie su cui vertono le prove. Il voto delle prove, tuttavia, viene deciso dall'intera commissione in modo collegiale. - Esame orale: i commissari esterni maturità 2019, interni e il presidente di commissione possono interrogare all’orale, facendo però solo domande sulle materie per cui sono abilitati.



La pubblicazione dei nomi dei commissari esterni

Quest'anno, per la, la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni potrebbe avvenire o l'ultima settimana di maggio o la prima di giugno. I giorni ritenuti più caldi per la pubblicazione sono: martedì 28 maggio, venerdì 31 maggio e martedì 4 giugno.

Serena Santoli