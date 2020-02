Maturità 2020, slitta il curriculum allegato al diploma

Curriculum vitae e diploma: emendamento al milleproroghe

Che cos'è il curriculum vitae dello studente

Altra novità in arrivo per. Dopo l'addio alle buste per la prova orale che doveva contenere l’elenco delle competenze formali e informali acquisite dagli studenti.L'introduzione del documento accanto al diploma di maturità , dunque,Il via libera giunge dopo l'approvazione dell'emendamento, presentato dall'onorevole Nicola Fratoianni (LeU) al decreto milleproroghe in esame alla Camera dei deputati.Quando sarà introdotto, però, il documento avrà delle variazioni dal momento che saranno inseriti solo i dati sulle esperienze di volontariato e sulle attività di alternanza scuola-lavoro., così come afferma il neo ministroin un post social: "Le prove Invalsi servono per conoscere lo stato di ‘salute’ del sistema di istruzione e, di conseguenza, per migliorarlo. Intervenendo dove ci sono le maggiori criticità. Non servono per valutare gli studenti. Lo abbiamo sempre detto. Per questo è importante l’emendamento inserito nel milleproroghe che prevede che i risultati delle prove Invalsi restino fuori dal curriculum dello studente, che dall’anno prossimo sarà allegato al diploma. Una scelta precisa, che non toglie valore alle prove ma restituisce loro il corretto valore.". Le fa eco: "I test Invalsi non servono a valutare docenti e studenti. Sono uno strumento conoscitivo che fornisce una fotografia dello stato di salute del nostro sistema di istruzione ed è per questo motivo che sono fondamentali per il miglioramento e restano requisito di ammissione alla maturità . La decisione di tenerli fuori dal curriculum dello studente, la cui introduzione è stata rimandata per effetto di un emendamento al Milleproroghe, testimonia quindi la natura di queste prove che non sono né inquisitorie, né punitive”, afferma l'esponente del governo Conte.Il curriculum vitae per lo studenteIl tutto è stato regolamentatoAllegato al diploma di scuola superiore, dalla maturità 2021, c'è dunque spazio per il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse., conterrà anche informazioni più dettagliate. L’introduzione di questo strumento ha come obiettivo quello di aiutare i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro. Appare praticamente certo che non ci sarà troppa autonomia da parte delle scuole, che dovranno attenersiper tutti.