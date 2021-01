Maturità 2021, con il diploma il curriculum dello studente: cos'è e come funziona

Maturità 2021, il curriculum dello studente

Curriculum dello studente, la compilazione in tre parti

Maturità 2021, le ultime notizie

Tra pochi giorni la ministra dell'Istruzione,, emanerà l'attesa ordinanza per stabilire i criteri della maturità 2021. L'emergenza coronavirus, purtroppo, condiziona anche quest'anno l' Esame di Stato . C'è però una certezza: per la prima volta accanto al diploma ci sarà anche il. Vediamo meglio di cosa si tratta.Leggi anche:Farà la sua prima apparizione il. A cinque anni dalla sua approvazione (era stata inserita nella riforma Buona Scuola dell'allora governo Renzi) e a quattro dal decreto legislativo di attuazione, ecco il documento che sarà allegasto al diploma dove sono inserite le competenze, delle esperienze, le attività culturali, artistiche, sportive, persino del volontariato svolto dallo studente.La nota ministeriale del 2 settembre 2020 dà ulteriori indicazioni in merito al documento. La compilazione avviene su piattaforma informatica-La prima parte, a cura della scuola, denominata, riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa sarà precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero.La seconda parte, denominata, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni.La terza parte, denominata, è a cura esclusiva dello studente e contiene, in base al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta e sarà destinatario di specifiche attività di accompagnamentoLa ministra dell'Istruzione,, ha rassicurato: l'esame sarà serio. Non si sa ancora quale sarà la formula: un maxi orale o solo una prova scritta con un orale multidisciplinare? Ancora pochi giorni e sapremo la decisione defintiva della ministra dopo aver ascoltato tutte le parti in causa, dai docenti agli studenti passando per i genitori. Altro punto fermo, oltre al curriculum dello studente, dovrebbe essere quello della possibilità di: torneranno, dopo un anno di stop, le bocciature.