Maturità 2020, chi ha la media alta è già promosso

La ministra dell'Istruzione Azzolina nella giornata di mercoledì 29 aprile 2020 è intervenuta in diretta sui canali social di Skuola.net pere in particolare dei2020. Durante l’intervista la titolare del dicastero di Viale Trastevere ha svelato: scopriamo insieme le nuove dichiarazioni, focalizzando l’attenzione sui crediti e sul punteggio d’esame.Uno dei temi che ha sicuramente creato più dibattito riguardo all’esame di Maturità 2020 è stato quello, considerando l'emergenza coronavirus. Ormai da qualche giorno abbiamo appurato che la Maturità 2020. Dunque nasce la spontanea la domanda:Quale sarà il voto finale e da cosa dipenderà? Ebbene, se nella Maturità 2019 il voto finale era in centesimi ed era composto da tre prove (due scritti e un orale) che sommati pesavano il 60% del voto (ovvero 20 punti per prova), con i restanti 40 punti che arrivavano dai crediti accumulati durante il percorso degli ultimi tre anni di superiori,. Infatti, se, diversa sarà. Vediamo come sarà.Durante la videochat di Skuola.net la ministra Azzolina ha rilasciato una dichiarazione fondamentale per quanto riguarda il: quest’anno. La Ministra ha spiegato il perché di questa scelta commentando in diretta: “Prima della pandemia i crediti curricolari erano 40; ho pensato che quel sistema non potesse restare così - ha sottolineato - Voglio che venga valorizzato di più il percorso. Ho perciò deciso di invertire quel sistema: 60 crediti al curriculum dello studente, 40 all'orale”. Inoltre, continuando nel rassicurare gli studenti, la Ministra ha insistito sul fatto che, ribadendo l’importanza del loro: “L'esame rappresenterà la conclusione di un percorso, questo deve tranquillizzare molto gli studenti, i loro professori (ricordiamo che la commissione sarà tutta interna) li conoscono, da cinque anni”.Quindi, con i crediti chetutti i maturandi che hanno avuto un bel percorso negli ultimi tre anni e che raggiungeranno la fascia massima di crediti. Ma come si calcoleranno i crediti quest’anno? Anche a questa domanda ha risposto direttamente la Ministra, assicurando chetramite: ”una riconversione delle vecchie tabelle proporzionata ai crediti ottenuti negli anni precedenti, nell'ultimo triennio”.