Maturità 2020, conversione crediti: ipotesi 22 o 23 punti al quinto

Maturità 2020: le ipotesi sulla riconversione dei crediti

, manca ormai poco più di un mese al suo inizio, fissato per il. Al posto delle tre prove scritte,. Tuttavia sono ancora molti i dettagli che il Ministero dell’Istruzione deve chiarire prima dell’inizio dell’esame: uno su tuttiVediamo nel dettaglio le ultime novità in merito.La Maturità 2020 sarà molto diversa da tutti gli esami di Stati che l’hanno preceduta. Infatti, a causa dell’emergenza Covid-19 in atto,, che da sola avrà un peso all’interno del voto di Maturità del. Ma la questione che lascia ancora perplessi riguarda: infatti la Ministra Azzolina ha annunciato durante la diretta con Skuola.net che l’intenzione del Ministero dell’Istruzione è quella di, dando quindi, portando il valore di questi ultimi al. Per fare ciò il Ministero dovrà comunicare, quanto prima, delle tabelle per la conversione del credito, visto che attualmente il credito degli ultimi tre anni vale solo il 40% del voto.Dunque in queste ore i funzionari del Ministero dell’Istruzione stanno rimodulando le tabelle per cercareaccumulati finora dai maturandi. Secondo le indiscrezioni riportate sul quotidiano online Corriere.it , e in attesa di un’ordinanza ufficiale,: la prima prevede che il, mentre la seconda ipotesi prevede che si scelga di farli valere rispettivamente. La conversione dei crediti, che è previsto per il 17 giugno.