Maturità 2020, ipotesi solo commissari interni?

Coronavirus: alla Maturità solo commissari interni?

Esami di Stato: si farà solo l’orale?

La scorsa notte il Presidente del Consiglio dei Ministri,, ha annunciato l’estensione delle misure di contenimento del Coronavirus su tutto il territorio nazionale. La decisione riguarda anche le scuole e le università: le attività didattiche sono quindi sospesein tutto il Paese. Ad essere preoccupati maggiormente sono gli studenti al quinto anno che a giugno dovranno affrontare gli: sono ancora incerte le dinamiche e non si conoscono ancora i provvedimenti che da Viale Trastevere metteranno in campo per garantire l’adempimento dellaCi sarà solo una prova orale ? E i commissari saranno solo esterni? Ecco tutte le ipotesiC’è molta tensione nell’aria dopo la decisione di estendere lafino al 3 aprile in tutto il territorio nazionale. Nelle ultime ore la ministra Azzolina, in un post su Fb, ha dichiarato: “È una misura dolorosa ma necessaria, che condivido. Mi impegno a stare ancora più vicino a studenti e personale scolastico. Andremo avanti affrontando insieme questa emergenza. Le attività si sospendono ma”. Dal Miur, pertanto, non sono ancora pervenute novità circa il piano emergenza per la maturità 2020 . Nel frattempo, dopo le petizioni organizzate online per cambiare l’ esame di Stato , si ipotizza che per la Maturità Venti Venti avrà soloper limitare gli spostamenti e per andare incontro a tutti i maturandi. Come già ribadito, il Miur non si è ancora pronunciato e l’unica cosa da fare è attendere e aggiornare il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione.Un’altra ipotesi potrebbe essere che la Maturità 2020 avrà il solo, come già accaduto per le scuole colpite dal sisma. La chiusura delle scuole e l’eventuale prolungamento delle lezioni a giugno potrebbe far slittare le prove scritte e darebbe l’accesso diretto all’esame orale. Al momento non si sa se ci sarà un’altra estensione temporale delle misure di contenimento e se le scuole rimarranno chiuse oltre il 3 aprile. Per ora bisogna aspettaree rispettare questo momento di responsabilità. Anche la ministra Azzolina condivide le parole del, Giuseppe Conte: “La rinuncia che ciascuno di noi è chiamato a compiere è determinante per il benessere di tutti. Se tutti rispetteremo le regole indicate, il Paese potrà rialzare presto la testa”.