Relazione alternanza scuola lavoro Maturità 2019: quanti punti vale per il voto finale?

Quando arriverà, dovrete portare una relazione sull'alternanza scuola lavoro. Infatti vi siete chiusi in casa già da un po' e state sudando 4 camicie per preparare un discorso di presentazione del vostro lavoro, a cui saranno dedicati alcuni preziosissimi minuti del colloquio orale davanti ai temuti commissari esterni . Ma quanto vale effettivamente la relazione alternanza scuola lavoro ai fini del voto finale Guarda anche:Come probabilmente già saprete, la presentazione del progetto alternanza scuola lavoro occupa la seconda parte del colloquio (dopo le buste), durante la quale si illustra la propria esperienza e le competenze acquisite. Molti stanno preparando una presentazione Power Point, e in questo ultimo sforzo investono moltissime energie, ma altrettanti forse: la sua valutazione fa parte del voto complessivo assegnato all' orale maturità Ma, a cosa serve ai fini dell'esame? Come si legge nella Normativa di riferimento,grazie al quale i commissari possano comprendere le competenze acquisite dal maturando e la sua capacità di comunicarle e commentarle. Infatti, secondo quanto precisato dal Miur, questa è la finalità del colloquio orale:"ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Il colloquio accerta altresì leconoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione".Tuttavia, anche se, non vuol dire che siate giustificati a presentare un brutto lavoro.compensare qualche incertezza durante il colloquio orale e dare una presentazione complessiva delle capacità dello studente, permettendogli di accaparrarsi qualche punto in più nel voto finale. Questo si compone dei crediti scolastici accumulati durante gli ultimi 3 anni, al massimo 40 punti, dei punti ottenuti alle prove scritte, 40 punti, e, finalmente, di quelli conquistati all'esame orale maturità: la sufficienza è di 12 punti, ma si può scendere al di sotto o arrivare fino a un massimo di 40 punti. Senza contare la possibilità del bonus: sono 5 punti che la Commissione assegna ai candidati che partono con un credito scolastico di almeno 30 punti e che alle prove d’esame abbiano ottenuto complessivamente almeno 50 punti. Per ottenerlo non si può certo sottovalutare, per cui mettetecela tutta!Carla Ardizzone