Maturità, cosa scrivere nella relazione alternanza scuola lavoro PCTO?

Informazioni generali da inserire nella relazione PCTO

durata complessiva e periodo in cui hai svolto l’alternanza (e se c’è stata continuità nel triennio);

informazioni relative alla struttura ospitante, cioè i dati generali dell’azienda: di cosa si occupano, sedi, settore, ecc;

compiti svolti nel corso dell’esperienza;

obiettivi prefissati prima di cominciare lo stage

Cosa scrivere nella relazione PCTO

punti negativi e punti positivi della tua formazione (parla dei datori di lavoro e di come ti sei rapportato con i tuoi responsabili);

se gli obiettivi che ti eri prefissato sono stati raggiunti (se sì in che modo);

se ci sono e quali sono gli aspetti che miglioreresti per aumentare la validità e l’utilità della tua esperienza

Competenze e soft skills da inserire ella relazione PCTO

Autonomia: la capacità di portare avanti i task senza continua supervisione;

Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a diversi ambienti e contesti di lavoro;

Resistenza allo stress: tollerare momenti di pressione senza che influiscano sul proprio lavoro e sull'ambiente lavorativo;

Pianificazione ed organizzazione: saper gestire priorità e tempo a disposizione per realizzare gli obiettivi;

Precisione/Attenzione ai dettagli: saper portare a termine compiti di alto livello e organizzare la giornata lavorativa senza errori e ritardi;

Apprendere in maniera continuativa: avere la capacità di migliorare continuamente le proprie competenze e correggere i propri errori e difetti;

Conseguire obiettivi: concretezza e rapidità nel portare a termine i compiti richiesti;

Gestire le informazioni: saper sfruttare le informazioni in proprio possesso per portare a termine i compiti di richiesti;

Creatività: concepire e realizzare idee innovative per il miglioramento del lavoro;

Capacità comunicativa: saper condividere contenuti e messaggi in modo chiaro e preciso;

Problem Solving: riuscire a trovare soluzioni pratiche a eventuali problemi o blocchi;

Lavorare in team: saper lavorare in gruppo in maniera collaborativa.

Come saprai, anche per quest'anno, è prevista la presentazione di una relazione PCTO. Ormai manca poco agli esami e, tra lo studio di una materia e l'altra, è arrivato il momento di buttare giù qualche idea. Se non sai di preciso quali informazioni deve possedere il tuo elaborato, sei nel posto giusto. Di seguito troverai i contenuti più importanti da inserire nella tua relazione PCTO. La tua relazione dovrà contenere alcune informazioni generali fondamentali per il racconto della tua esperienza. Ricorda infatti che la maggior parte dei tuoi professori, e soprattutto il presidente esterno, ad eccezione di quanto riportato dal documento del 30 maggio, non hanno idea di cosa tu abbia fatto durante le tue ore di alternanza.