Maturità: conclusione relazione PCTO alternanza scuola lavoro, come farla

Cosa scrivere nella parte finale della relazione PCTO

Quanto deve essere lunga la conclusione della relazione PCTO?

Al maxi orale, unico e indiscusso protagonista della maturità 2020 , manca circa un mese, e anche se l'ansia degli scritti è stata eliminata a causa delle recenti disposizioni, il colloquio è comunque oggetto di discussione tra i maturandi. Rispetto all'anno scorso le novità sono sicuramente l'eliminazione delle buste e la scelta di avere 6 membri della commissione interna e un presidente esterno.Alcune cose però sono rimaste invariate, come ad esempio. Se stai riscontrando delle difficoltà nella stesura della tua relazione e non sai come concluderla ecco alcunee rispettare l'ordinanza.Guarda anche:La parte conclusiva della relazione, serve a compiere un. Per questo motivo questa sezione sarà dedicata alle tue personali riflessioni e valutazioni. Secondo l'ordinanza relativa alla presentazioni degli elaborati sui progetti PCTO, nella parte finale si dovrà "sviluppare una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”. Cosa vuol dire? In breve, dovrai riportare una. Ti ha aiutato a scegliere i tuoi obiettivi universitari o lavorativi? Ti è stato utile in termine di competenze trasversali acquisite? Che difficoltà hai incontrato? Se sì, come sei riuscito a superarle? L'esperienza complessiva ha rispettato le tue aspettative? Queste sono solo alcune delle domande a cui dovrai cercare di rispondere nel bilancio finale.Dipende! Prima di tutto dalla lunghezza del tuo elaborato, in secondo piano dalle modalità con cui decidi di presentare il progetto. Se la tua relazione è un elaborato scritto potrà occupare circa 1 pagina e mezza, se si tratta invece di un power point, potrai dedicare alla parte finale circa tre slide. La regola generale, vuole chedell'elaborato.