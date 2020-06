Maturità 2020, relazione PCTO alternanza scuola lavoro: che carattere usare?

Come costruire la vostra relazione PCTO

Che carattere usare per la relazione PCTO?

Come sappiamo, il colloquio orale della Maturità 2020 , l'unica prova d'esame che andrà a verificare le competenze acquisite durante le scuole superiori, verrà svolto in presenza. Le regole rimangono più o meno le stesse dello scorso anno ma sarà un orale più lungo (durerà circa 60 minuti) e, come recita l’ordinanza, avrà dei momenti ben scanditi.Uno di questi sarà la presentazione dell. In questa pagina vi daremo alcunisu come rendere la vostra relazione seria e ordinata. Per fare colpo sui commissari e soprattutto sul presidente di commissione (l'unico che non vi conosce).Per scrivere la vostra relazione: da Word a Document di Google fino a Power Point; ogni programma presenta più o meno le stesse opzioni per modificare il vostro elaborato. Avrete perciò la possibilità di aggiungere foto e diagrammi, ma soprattutto potrete dare una struttura al vostro documento.e catturare l’attenzione dei professori, interessandoli alla vostra esperienza. Durante la scrittura dell’elaborato, poi, vi consigliamo di evitare particolari superflui e poco inerenti al vostro percorso.(se, ad esempio, il tirocinio vi ha aiutato ad avere le idee più chiare). Una volta scelto di cosa scrivere, dividete il più possibile in sezioni e paragrafi. Inoltre, per rendere ancor di più di facile lettura la vostra relazione aggiungete elenchi puntati, tabelle, statistiche, immagini della vostra esperienza.Passando alla parte più estetica del lavoro, è risaputo che anche l’occhio vuole la sua parte. Per questo motivoperché è la prima cosa che si noterà nella visione generale della relazione. Il consiglio che possiamo darvi, è quello di: il testo non deve essere lunghissimo e scegliere un font come, ad esempio,(che hanno caratteri dritti, semplici) metterà in risalto le vostre parole. Ma se i due precedenti proprio non vi piacciono perché troppo 'visti', potete tranquillamente ripiegare sulle delle valide alternative, come: