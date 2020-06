Maturità 2020: perché è importante l'alternanza scuola lavoro per il maxi-orale

Maturità 2020: la relazione su alternanza PCTO si deve presentare?



Quali informazioni deve contenere la relazione su alternanza PCTO

Come già sai, l’esame di maturità 2020 si svolgerà in un’unica prova in presenza, quella che è stata definita il maxi-colloquio. Questa prove si svolgerà a partire dal 17 giugno e avrà una durata massima di un’ora per ciascun candidato. Durante l’esame, al quale verrà attribuito un valore massimo di quaranta crediti, si dovrà discutere oralmente di, quest’anno eccezionalmente composta da sei membri tutti interni, più un presidente esterno.La struttura dell' esame orale prevede anche(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento),Guarda anche:Secondo l’ordinanza dello scorso 16 maggio firmato dalla ministra Azzolina, il MIUR ha stabilito che, ovvero unche riassumendo l’esperienza lavorativa funga da spunto per l’esposizione orale. L’elaborato potrà essere realizzato in Microsoft. Qualunque sia il supporto che sceglierai, ricorda di essere breve e di riportare nelle slideche siano di supporto alla tua esposizione. Non devi “leggere”! Quindi non scrivere testi lunghi. Molto meglio fornire agli insegnanti foto o immagini in grado di catturare l’attenzione per farli interessare a quello che dirai. Avrai solo 10/15 minuti a disposizione, cerca quindi di fare una relazione sintetica. Una decina di slide saranno più che sufficienti.Qualunque sia stata la tua esperienza, i punti essenziali da trattare sono quelli che ti elenchiamo di seguito.Innanzitutto devi dire: dove si trova, di cosa si occupa, quanti dipendenti ha, in quale team di lavoro sei stato inserito/a. Devi parlare di quali erano(mettere una foto di te mentre lavori è un’idea carina), di quante ore hai lavorato, per quanto tempo, quali strumenti hai utilizzato, di era il tuo referente, a chi dovevi rispondere. Quindi puoi aggiungere una tua valutazione su questa esperienza,e in questo caso come le hai superate, se. Ovviamente devi parlare die di tutte le competenze trasversali che pensi di aver acquisito. Non dimenticare di aggiungere anche seo meno, se la rifaresti. E poiper quanto riguarda il lavoro?