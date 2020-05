Maturità 2020: cosa succede se manca il commissario

Manca un commissario: ecco come sarà sostituito Maturità 2020

Le sostituzioni dei commissari: Maturità 2020

docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione; docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame ; docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.

La Maturità 2020 sarà sicuramente diversa da tutte quelle che l’hanno preceduta. Infatti quest’anno. Un’altra novità importante di questo 2020 è composizione della Commissione d’esame 2020.Quest’anno infatti la commissione, com’è sempre stata nelle ultime edizione,con il presidente di commissione esterno. Ma se uno dei commissari dovesse, come si dovrebbe procedere? Scopriamolo insieme.La Commissione di Maturità 2020 sarà formata dae undell’intera commissione d’esame. Quindi, cosa potrebbe succedere se uno dei professori incaricati di essere i commissari interni di una commissione d’esame dovesse? L’esame sarebbe annullato?, ma potrà essere: la richiesta di sostituzione dovrà partire dal dirigente scolastico, e tutti i docenti utilizzabili per le, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria,. PerIn caso di assenza prolungata, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame. Ma come dovrà essere sostituito?Quindi, in caso dovesse essere resa necessaria, la dirigente scolastica dovrà inoltrare la richiesta, e a quel punto si seguirà questo ordine di priorità, come riportato dal portale Tecnicadellascuola.it