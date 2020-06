Maturità 2020, orale: collegamenti sullo sport per il percorso interdisciplinare

Maturità 2020, orale: collegamenti tra sport e storia

Maturità 2020, orale: collegamenti tra sport e letteratura italiana

Maturità 2020, orale: collegamenti tra sport e letteratura greca

Maturità 2020, orale: collegamenti tra sport e inglese

Maturità 2020, orale: collegamenti tra sport e matematica e fisica

Laè ormai iniziata da giorni e rispetto agli altri anni sarà diversa: l'unica prova prevista, per il 2020, sarà un colloquio in presenza che consterà di diversi momenti. In particolare c'è la terza fase che prevede l'analisi del materiale scelto dalla commissione a carattere multidisciplinare. Se uscisse il, cosa si potrebbe fare, quali sarebbero i collegamenti da fare con le varie discipline?La terza fase del colloquio orale dà la possibilità allo studente di dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline e di saperle collegare tra loro.Fondamentale sarà, dunque, avere capacità di argomentare in modo critico e personale gli argomenti.Sicuramente si possono fare collegamenti tra sport e storia e la sua incidenza nella vita socio-economica. Si può parlare dello sport nel periodo fascista con l'introduzione dell'Opera Nazionale Balilla nel 1926 o parlare anche dei Giochi Olimpici e della loro incidenza nella storia (la storia di Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino ad esempio o l'attentato alle Olimpiadi di Monaco di Baviera). Ovviamente spazio anche al calcio e alle sue ripercussioni sociali soprattutto in Italia.Con la letteratura italiana si può sicuramente riprendere Umberto Saba con le poesie sul gioco del calcio. L'autore triestino scelse di dedicare delle poesie allo sport più amato dagli italiani proprio per avvicinarsi al cuore della gente e per fare delle riflessioni di carattere universale.Con la letteratura greca i collegamenti sono pressoché automatici: gli atleti dell'antica Grecia, la sacralità dei giochi di Olimpia, la nascita del mito di Maratona etc...Con la letteratura inglese, invece, si può parlare della nascita del calcio e la sua terminologia applicata. Si può pure parlare del movimento degli hoolingas con le sue ripercussioni e degenerazioniPossibile realizzare, pure, collegamenti interdisciplinari con matematica e fisica. Da una parte si può parlare delle misure nel mondo dello sport (dal calcio al basket etc...) dall'altra, invece, si può parlare di movimento, accelerazione e tutto quello che riguarda le leggi della fisica applicate allo sport.