Come studiare per la maturità: prepararsi all'esame

? Per affrontare al meglio questo importante appuntamento, hai infatti bisogno di una strategia ben precisa per poter arrivare pronto, anzi prontissimo. È la tua finale, la partita della vita, e va giocata nelle migliori condizioni possibili. Qui trovi i consigli e i trucchi per superare brillantemente l' esame di maturità 2019 Tra la fine della scuola e la prima prova di maturità dovresti avere a disposizione. Un tempo che, se ben impiegato,. Durante l'anno spesso non si ha la possibilità di portare avanti una preparazione specifica, un po’ perché si è distratti dai tanti impegni e un po’ perché la priorità è quella di riuscire ad ottenere la sufficienza in tutte le materie per poter essere ammessi.I giorni a tua disposizione non sono pochi, ma non sono neanche molti: per questo devi sfruttarli al meglio. Quindi niente panico, ma rimboccati le maniche! Di seguito ti daremo un, ma è consigliabile cercare di crearsene uno proprio, individuando le, le ore di riposo, e, perché no, le ore di svago. La ripartizione dei tempi è perfettamente soggettiva e legata alle tue abitudini personali.- Sveglia alle 8.00- Studio mattutino dalle 9.00 alle 13.00- Pranzo alle 13.00- Riposino dalle 14.00 alle 15.00- Studio pomeridiano fino alle 20.00- Cena- Serata di riposo, da spendere come meglio credete (uscite con amici e affini, film e quanto altro vi viene in mente, l'importante è far distrarre il cervello...)- Ora della Nanna: 23.00-24.00A prima vista potrebbe sembrare il programma di un campo di concentramento, però ti garantirebbe un numero congruo di ore di studio e nel contempo il giusto riposo e poi, nientedimeno, anche l'uscita serale! Considera inoltre che le, perché sappiamo che l'essere umano dopo 45 minuti perde la concentrazione. Perciò ti consigliamo di concederti, almeno ogni ora, una decina di minuti di pausa. Ovviamente, se sei un tipo da studio notturno, si tratta semplicemente di spostare questo programma di qualche ora, ma la scansione temporale dei vari momentiUna volta capito, puoi stilare un programma degli argomenti da ripassare giorno per giorno. Lo scopo di questi giorni dovrebbe essere quello di arrivare al top della preparazione per le prime due prove d'esame di maturità. Ciò che non serve va lasciato in secondo piano per il momento. Molti in questi giorni si concentrano in un folle ripasso della letteratura italiana. A meno che tu non voglia cimentarti con l'analisi del testo o il tema di letteratura, questo sforzo è abbastanza inutile. Se invece decidi di concederti al, ricorda che le aree tematiche sono ben quattro (e non si parla solo di letteratura) e che alleè allegato il materiale da cui si può, e anzi si deve, prendere spunto. Quindi un tuo eventuale sforzo letterario sarà quasi vano. Invece sarà molto importante essere ben preparati nelle materie di cui sarà oggetto la seconda prova d'esame di maturità.In pratica, una metà della giornata potrebbe essere dedicata alla preparazione della seconda prova di maturità, mentre la restante metà, potrebbe esser utilizzata per studiare un po' di letteratura italiana e fare un ripasso veloce di tutte le materie per l'orale.per arrivare pronto alla seconda prova ed essere a buon punto per il colloquio orale. Certamente in questi giorni devi anche dedicartiUn consiglio: se sei in ritardo con lo studio e la tua relazione è ancora in alto mare,! E' molto più rapida da preparare!Prenditi un bel pomeriggio di riposo dopo la seconda prova. E se i tuoi orali cominciano tardi, puoi anche concederti un ulteriore giorno di riposo. Poi basta, perché bisogna. Questi sono i giorni per rifinire la relazione sull'alternanza scuola lavoro, preparare il tuo discorso e concentrarti sul ripasso delle materie di competenza dei prof della tua commissione d'esame di maturità. Il livello di approfondimento sarà legato alla data del tuo orale e quindi ai giorni che avrete a disposizione.. Però tieni duro, manca veramente poco alla fine. Non conviene lasciarsi andare ora.Ormai lo sapete tutti come funziona. Appena seduti, dovrete scegliere una tra 3 buste proposte dalla commissione, dove troverete lo spunto per iniziare un. All'interno della busta, potrete trovare documenti, immagini, formule, grafici, ma non una domanda precisa. Piuttosto, dovrete affrontare un argomento che può avere diverse sfaccettature.Come prepararsi a un "quiz" di questo tipo? Sicuramente esercitandovi. Usateper trovare immagini, opere e documenti da commentare, inserendo più riferimenti possibile alle materie scolastiche. Ecco alcuni esempi:Nelcol quale presentare la relazione sull'alternanza scuola lavoro.: mettiti di fronte allo specchio oppure costringi qualche familiare o amico ad ascoltarti! E' importante infatti riuscire ad esporre in maniera chiara tutti gli argomenti e in un tempo che non può essere superiore ai 15-20 minuti. Prova e vedi quanto tempo impieghi e soprattutto se il discorso procede senza intoppi. Sicuramente la prima volta supererai il limite massimo, e così dovrai togliere via via le cose meno importanti e affinare i passaggi tra i vari argomenti. Dopo una serie di prove, riuscirai a organizzare un discorso chiaro e fluido. Infine,, ricordati di guardare negli occhi ogni professore e non solo quello che ti sta interrogando: sarà un segno di padronanza della situazione e soprattutto tutti i commissari d'esame di maturità si sentiranno coinvolti nel discorso!Meglio studiare da soli o in gruppo? Come al solito la verità sta nel mezzo. Infatti ognuna delle tipologie di studio ha i suoi pro ed i suoi contro. Sicuramente,. Quest'ultima tipologia di studio, infatti, è molto utile per fissare i concetti, parlarne insieme e discutere e spesso aiuta alla comprensione molto più di quanto si possa fare da soli. Certo, scegli bene i tuoi compagni, ondeQuindi gruppi di piccolo numero e di persone motivate, o sarà la fine!