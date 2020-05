Maturità 2020: i momenti dell’orale

Discussione di un elaborato oggetto di seconda prova: il colloquio orale inizierà con la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova. L’argomento può essere variare da studente o studente ma il docente può decidere di assegnare lo stesso all’intera classe. Se per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, per i licei coreutici il consiglio di classe può valutare la possibilità di una prova performativa individuale se presenti le condizioni di sicurezza di forma fisica dei candidati.

Discussione di un testo di letteratura italiana: il secondo momento dell’orale prevede la discussione e l’analisi di un breve testo già oggetto di studio in letteratura italiana durante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe.

Discussione multidisciplinare: il terzo momento prevede l’analisi del materiale scelto dalla commissione a carattere multidisciplinare.

Esperienza PCTO: in questa quarta parte gli studenti devono esporre, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del triennio.

Cittadinanza e Costituzione: nell’ultima parte è previsto l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dagli studenti circa le attività di “Cittadinanza e Costituzione”.

Maturità 2020: la griglia di valutazione dell'orale

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo. Da 1 a 10 punti.

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro. Da 1 a 10 punti.

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti. Da 1 a 10 punti.

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al

linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera. Da 1 a 5 punti.

Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali. Da 1 a 5 punti.

Quest’anno lasarà completamente diversa dalle altre: l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo a dura prova tutte le scuole d’Italia che sono prontamente passate al digitale. In questi giorni i maturandi si stanno preparando per l’unica prova in presenza prevista: il! Ma in cosa consisterà? E soprattutto, quali sono gli indicatori della? Date le incertezze e la confusione generale, ecco una guida con tutto quello che c’è da sapere per arrivare pronti e informati!Manca sempre meno per l’inizio ufficiale della Maturità 2020 e ilha diffuso con l’ ordinanza ministeriale del 16 maggio tutte le informazioni circa il nuovo e speciale maxi-orale.La commissione sarà composta dae un, si incomincerà dalla lettera estratta ma saranno convocati. Ma in quanti momenti è suddiviso l’orale? Se non li ricordi o fai ancora un po’ di confusione eccoli qui:Come già sappiamo il punteggio dell’unica orale potrà arrivare a unperché i restantiderivano dai crediti del triennio. Il MI ha elaborato una griglia di valutazione con, eccoli qui:Fonte: Ministero dell'Istruzione