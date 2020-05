Le idee regalo da mettere in lista per la maturità

I regali di maturità più tradizionali

I regali di maturità per gli amanti della tecnologia

Regali di maturità strani e originali

La maturità è l'esame conclusivo del ciclo di studi dell'istruzione secondaria in vari Stati del mondo. Un tuo amico quest’anno la sta per fare e tu vuoi fargliper festeggiare i 5 anni appena passati? Allora sei capitato nel posto giusto! Ecco alcuneche ti aiuteranno nella scelta.Guarda anche:Prima di aprire Amazon e cercare qualche oggetto a casaccio, bisogna provare adel tuo amico.Uno tra i regali più classici ma non scontati è il, probabilmente il più versatile che ci sia. A seconda degli interessi di ogni singola persona esiste un racconto perfetto. Se invece la persona in questione è un appassionato di vestiti, potresti regalargli. Facili da trovare e in grado di soddisfare ogni tipo di stile al prezzo giusto. Se il tuo amico è un appassionato di viaggi, puoi regalargli un’esperienza unica con una, ossia un buono che gli permetterà di svolgere attività, soggiorni e tanto altro per festeggiare la fine della maturità In caso il tuo amico fosse un amante della, facendo unacon i vostri amici potreste regalargli un tablet: strumento che gli sarà d’aiuto durante le lezioni all’università per prendere appunti o per svagarsi con un bel film. Un altro acquisto che sicuramente sarà apprezzato, è quello delle “Air Pods” ossia le cuffiette senza fili ideate dalla Apple, che dal Dicembre 2016 stanno spopolando. Ovviamente se volete spendere il meno possibile su questo articolo, optate per il primo modello che sicuramente dopo l’uscita delle Air Pods Pro sarà sceso di prezzo.Non sai proprio che fare al tuo amico perché ti sembra che abbia già tutto che gli piace? Devi sapere cheInfatti, se vai su Amazon e scrivi “nulla”, troverai appunto un articolo chiamato. Questo gadget consiste in una piccola palla trasparente e soprattutto vuota. Di sicuroSe la persona a cui vuoi fare il regalo viaggia spesso, il pensiero giusto potrebbe essere una. In questa mappa sono raffigurate tutte le nazioni del mondo: il vostro amico viaggiatore potrà semplicemente cancellarla quando ne avrà visitata una di queste. Come è possibile? Tutti i paesi sono rivestiti da una pellicola uniforme, ma grattando con una moneta la zona visitata questa cambierà colore, creando una vera e propria mappa colorata e personalizzata.