Maturità, quali competenze trasversali scrivere nella relazione PCTO? La lista

Lista delle competenze trasversali da scrivere sulla relazione PCTO

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni

Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi

Capacità di creare fiducia e provare empatia

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi

Capacità di negoziare

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni

Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress

Capacità di mantenersi resilienti

Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo



Competenze in materia di cittadinanza

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

Competenza imprenditoriale

Creatività e immaginazione

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi

Capacità di trasformare le idee in azioni

Capacità di riflessione critica e costruttiva

Capacità di assumere l’iniziativa

Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio

Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza

Capacità di essere proattivi e lungimiranti

Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi

Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia

Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia

Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali

Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità



Nelle ultime settimane sono state finalmente decise le sorti di migliaia di studenti che si stanno preparando ad affrontare la Maturità 2020 . La prova che si svolgerà sarà una sola, e cioè, volto a verificare le conoscenze acquisite nell’ultimo anno di studi. E’ anche stato reso noto che sarà obbligatorio presentare la relazione che descriverà il progetto di alternanza.All’interno di quest’ultima i maturandi dovranno. Ma di cosa si tratta?si intendono alcune. Queste sono considerate fondamentali in un ambiente lavorativo per trasformare una conoscenza in comportamento. Dalle linee guida rilasciate dal Ministero dell’Istruzione, di seguito troverai. Nel tuo elaborato potrai indicare le competenze che secondo te sei riuscito ad assorbire di più durante la tua esperienza. Queste si dividono in quattro categorie.