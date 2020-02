Le app per testare la preparazione in matematica prima dell'esame di maturità

Le app per testare le conoscenze di matematica prima della maturità

iMatematica : spesso e volentieri utilizzata nelle scuole, magari vi è già capitato di entrare in contatto con questa applicazione. Le funzionalità di questo programma assistono gli studenti passo dopo passo nell’apprendimento della materia dando la possibilità di ripassare, fare esercizi e ricerche su specifici argomenti.

Laè probabilmente la materia più odiata dagli studenti, ancora di più con la maturità imminente. Come fare a venir fuori da funzioni, asintoti, equazioni e disequazioni di secondo grado e più? La tecnologia che ci permette di essere sempre connessi sui social, tra divertimento e svago, torna utile anche per studiare! Basta sapere dove guardare.Vediamo allora le miglioridisponibili sia perche perideali per il ripasso della matematica in previsione della maturità 2020 Guarda anche:Vediamo insieme leper ripassare la matematica in previsione delle prove dell’ esame di stato . Ci sono anche una serie di giochi utili e interattivi che permettono di studiare la materia senza annoiarsi.