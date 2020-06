Maturità 2020, come iniziare la relazione su alternanza scuola lavoro PCTO

Maturità 2020: come fare l’introduzione della relazione sui PCTO

Quanto deve essere lunga la relazione sull'alternanza scuola lavoro?

Come molti sapranno, da qualche giorno sono state comunicate novità importanti relative agli esami di maturità 2020 . Il ministero ha infatti deciso che il maxi colloquio orale per verificare le competenze degli studenti del quinto anno, verrà svolto in presenza, e non online come era stato ipotizzato nelle scorse settimane. Durante l’esame, inoltre,Nonostante non tutti i maturandi abbiano completato le ore minime previste dal piano dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nuovo nome dell'alternanza). Un fatto che potrebbe spiazzare parecchi studenti. Per questo abbiamo voluto fornire a tutti i ragazzi che dal 17 giugno dovranno affrontare il maxi-orale della Maturità 2020 alcuni consigli per catturare l’attenzione della commissione fin dalle prime righe della relazione. Buon lavoro!Guarda anche:L’introduzione in un elaborato è fondamentale, sarà la vostra prima carta e giocandovela bene sarete più tranquilli durante il resto dell’esposizione.deve essere. Prima di iniziare a scrivere organizzate quindi unasottolineando gli aspetti su cui volete soffermarvi di più nonché i dettagli che preferite tralasciare. Una volta fatto questo, cominciate la vostra presentazione tenendo a mente che(ma soprattutto il presidente di commissione). E’ fondamentale quindi come prima cosa(nome e settore dell’azienda, ruolo occupato durante le ore di alternanza, sede operativa, ecc). A questo punto potrete inserire lee un’autovalutazione che stabilisca la disparità o meno fra gli obiettivi del progetto e i risultati ottenuti. Dovrete insomma fare un bilancio della vostra esperienza tra quello che vi aspettavate e quello che realmente è stato.A questa domanda possiamo darvi una risposta indicativa, poiché la lunghezza della parte introduttiva dipende dalla struttura e dalla lunghezza del vostro elaborato.infatti,. Se avete scelto di presentare un power point di 10 slide ad esempio, una schermata sarà sufficiente a riassumere le informazioni più importanti della vostra esperienza. Se invece avete optato per una relazione scritta, mezza pagina dovrebbe andare bene.