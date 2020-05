Come studiare per l'esame di maturità 2020

Maturità 2020: in cosa consiste e come sarà valutato

discussione multidisciplinare partendo da un argomento già concordato;

presentazione del Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ( ex Alternanza Scuola-Lavoro)

Cittadinanza e Costituzione con uno sguardo particolare, suggerito dalla ministra, sulla visione degli studenti circa l’attuale emergenza sanitaria

Orale Maturità: come studiare per superarlo

Organizza lo studio: prima di incominciare il ripasso generale è importante fare un elenco degli argomenti trattati nelle diverse materie d’esame. Inserisci anche i riferimenti al libro di testo e annota eventuali approfondimenti o materiali inviati durante la didattica a distanza.

Fai una tabella di marcia: anche se in pochi credono nell’efficacia delle famose tabelle di marcia, è consigliabile stilare un calendario con i diversi argomenti da studiare giorno per giorno. Cerca di essere un po’ elastico/a nella suddivisione e prova a seguirlo alla lettera!

Pensa ad eventuali collegamenti: come annunciato dalla ministra, il colloquio orale partirà da un argomento precedentemente accordato. Pensa, dunque, a dei possibili temi da collegare durante l’esame.

Cerca riassunti o schemi su Internet: per facilitare il ripasso e lo studio di argomenti impegnativi, cerca dei riassunti o delle mappe concettuali in rete. Ricorda di prendere informazioni da siti affidabili!

Impara a gestire l'ansia: sarà normale se sarai un po' preoccupato per l'esame che dovrai affrontare. Pensa positivo, respira e concentrati sul tuo obiettivo: diplomarti!

Nonostante l'emergenza coronavirus che ha tenuto a casa tantissimi studenti, i quali hanno potuto proseguire la scuola solo con la didattica a distanza, laaspetta i maturandi il prossimo giugno. Con ogni probabilità, il maxi orale si farà in presenza. Rispettando tutte le norme di sicurezza i maturandi potranno sostenere l’esame a partire dalIn cosa consisterà? E come prepararlo? Ecco delle dritte su come studiare per prendere il massimo all’esame di maturità 2020 Le dinamiche dell’esame dinon sono più un mistero: si tratterà di una prova orale che, con tutta probabilità, si svolgerà a scuola. La ministra Lucia Azzolina ha svelato che gli studenti potranno partire da un argomento delle materie d’indirizzo scelto insieme ai prof. Come già annunciato settimane fa, la commissione sarà tutta interna e solo il presidente sarà esterno. E per quanto riguarda la valutazione? Nella diretta fatta con Skuola.net la ministra ha comunicato la volontà di valorizzare di più il percorso fatto dagli studenti e di invertire il sistema di valutazione partito lo scorso anno:e i crediti degli scorsi anni verranno riconvertiti per arrivare a 60. I momenti dell’orale, escludendo la visione delle correzione delle prove, rimangonoDato l'evolversi dell'emergenza sanitaria da Coronavirus l'esame di maturità consisterà in un solo colloquio orale in presenza. La ministra ha assicurato che “l'esame rappresenterà la conclusione di un percorso, questo deve tranquillizzare molto i ragazzi. I loro professori li conoscono, da cinque anni”. Nel frattempo, noi di Skuola.net abbiamo pensato a dei consigli da darti su come prepararsi correttamente per l'orale!