Cosa bisogna sapere su cittadinanza e costituzione per l'esame di Maturità 2020

uguaglianze e differenze, sovrapposizioni ed eccedenze rispettivamente dei concetti di uomo, individuo, soggetto e persona umana

i diritti dell’uomo, del cittadino e del lavoratore in Italia, nella Ue e nel diritto internazionale alla luce delle distinzioni tra uomo, individuo, soggetto e persona

i concetti di costituzione materiale e di costituzione formale come operatori interpretativi della storia costituzionale italiana

il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948

la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni

le revisioni costituzionali apportate dal 1948 ad oggi

il processo di formazione, di emanazione e di perfezione delle leggi ordinarie e dei decreti legge

l’introduzione delle Regioni nel testo costituzionale del 1948 e le ragioni del loro primo avvio solo negli anni settanta

le competenze esclusive e concorrenti delle Regioni e i loro ordinamenti

l ruolo dello Stato nell’ordinamento e nella funzionalità della Repubblica

l’art. 32 della Costituzione e le sue conseguenze normative

le libertà personali e le libertà sociali nel testo costituzionale

la libertà di insegnamento e la libertà di scuole nel testo costituzionale e nelle leggi ordinarie

Il sistema educativo di istruzione e di formazione della Repubblica: i differenti ruoli dello Stato, delle Regioni, degli altri enti locali e delle «formazioni sociali» (a partire dalla famiglia e dalle scuole)

Emergenza Coronavirus : spunti di riflessione per cittadinanza e costituzione

Le limitazioni alle libertà personali e sociali nella Costituzione

Cittadinanza digitale: come ad esempio le fake news e la tutela della privacy

I rapporti economici : approfondendo magari le conseguenze dell'epidemia sullo sviluppo economico

Il potere legislativo: il ruolo che il Governo ha avuto nell'evoluzione delle norme e dei decreti

Cittadinanza e Costituzione: le domande al colloquio orale

Data la recente emergenza sanitaria causata dalla rapida diffusione del Covid-19, possiamo ritrovare alcuni spunti da integrare con un'eventuale "domanda a piacere" sulla materia. Questi potrebbero essere ad esempio: Tra i maturandi probabilmente l'interrogatorio più ricorrente è il seguente: "Cosa possono effettivamente chiederci su Cittadinanza e Costituzione alla maturità ?". La risposta è semplice, basta consultare il documento di classe! Per fare chiarezza ed evitare situazioni difficoltose per gli studenti, cercate quindi di dare un occhiata generale alla materia, ma alla fine vi basterà soffermarvi più su quegli argomenti per risultare preparati.