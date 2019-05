Come studiare tutto il programma per la maturità 2019?

Mentre la fine dell’anno si avvicina, i programmi avanzano, spesso anche in modo veloce, e si fanno sempre più corposi. Manca davvero poco alla chiusura dell’anno scolastico e tutto deve essere completato entro poco più di un mese.

Maggio si sa, è uno dei mesi più duri dell’anno proprio per la frenetica corsa contro il tempo che accomuna sia professori intenti a concludere i programmi e ad accumulare voti con domande orali e compiti in classe scritti, sia studenti impegnati a recuperare insufficienze o ad alzare la media dei voti con interrogazioni che ogni giorno si accumulano.

Ma per i maturandi, a tutto questo si aggiungono anche l’ansia e lo stress di dover ricordare tutto ciò che si è studiato durante l’anno proprio in vista dell’Esame di Stato, dove è richiesta una conoscenza generale e anche approfondita su tutte le discipline.



Ma come si può ricordare tutto? Partendo dal presupposto che niente è impossibile, noi di Skuola.net vi offriamo deisu come sfruttare al meglio il tempo che manca all’inizio della nuova Maturità 2019 per

Come studiare per la maturità: non studiare a memoria!

Un’impostazione di studio del genere è assolutamente sconsigliata proprio perchée rischia solo die di mandarci inevitabilmente nel pallone!Anche se la mole di pagine sembra eccessiva e insormontabile, questa regola ovviamente si deve tenere sempre presente, sia durante l’anno in corso che nel periodo di preparazione agli esami.

Ascoltare le interrogazioni degli altri e le lezioni di ripasso

Maggio, come già detto, è un mese molto denso, soprattutto per i maturandi che iniziano il conto alla rovescia per l’inizio della maturità.È un periodo molto duro è vero, ma paradossalmente proprio dalla sua pesante consistenza è possibile ricavare dei vantaggi: ad esempioperché, attraverso le domande dei professori, si possono ripassare e capire i concetti fondamentali che potranno magari essere richiesti anche in sede di esame.Inoltre è consigliata la presenza anche durante, l’ultima prima delle vacanze estive, poiché le interrogazioni e i programmi sono conclusi e spesso gli insegnanti sfruttano questi giorni proprio per

Iniziare a ripassare per la maturità da subito

Appena si concludono i programmi,. Non rimandate a quando finirà, illudendovi che avrete più tempo e meno stanchezza perché non è così:

Organizzare lo studio per la maturità in un ‘piano d’azione’

. È opportuno quindi fareda seguire passo passo per ripassare e studiare giorno per giorno proprio per consolidare la propria preparazione.Un ‘’ efficace deve contenere, oltrequotidianamente, anchead essi dedicate e anche un sommario ‘nel caso in cui qualche imprevisto ostacolasse l’impostazione originaria.

Concetti base in schemi e mappe concettuali

Una buona abitudine è piuttosto quella di accompagnare lo studioper ogni materia eIn questo caso, è lache aiuta a ripescare concetti dal nostro contenitore di conoscenza e poi a collegarli tra loro.

Ripassare più volte e ‘dal più vecchio al più recente’

perché affrontati nella prima parte dell’anno, per poi procedere fino a quelli più recenti e per questo più semplici da ricordare.Ovviamenteper poi ricordare e sapere tutto ma deve essere, magari escludendo via via tutti quei concetti che ormai sentiamo consolidati e sappiamo di conoscere bene.

Organizzare gruppi studio e 'interrogarsi' a vicenda

A volte studiare in gruppo può rivelarsi molto proficuo proprio grazie alla, anche in base ai propri interessi e alle discipline che preferisce.In questo modo infatti, attraverso, si possono capire, ripassare o ricordare meglio molte cose o semplicementeper affrontare determinati concetti, pensati e visti da prospettive diverse.

Trovare il giusto equilibrio fra studio e svago

Una perfetta pianificazione di lavoro non può comunque mancare di un po’ di; non si può certo pensare di trascorrere interamente sui libri il tempo che separa dal’inizio degli esami!Il nostro consiglio è quello di organizzare giornate di studio interrompendole cono con qualche ora dedicata alad, sia per, sia perper sostenere la fatica.Basta trovaredi tutto...del resto, l’eccessiva stanchezza indebolisce e spesso impedisce la concentrazione necessaria per poter affrontare lo studio in modo proficuo.