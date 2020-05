Maturità 2020, quando uscirà l'ordinanza?

Quando uscirà l'ordinanza della maturità 2020?

Maturità 2020: cosa sappiamo

Tutti saranno ammessi all'esame

La commissione sarà interna, con il solo presidente esterno;

Le prove saranno ridotte a una, un esame orale;

Il credito scolastico avrà valore di 60 punti, l'esame orale di 40 punti;

Non ci sarà la tesina, non ci saranno le buste all'orale;

Si inizierà l'orale con un argomento scelto insieme ai prof sulle materie di indirizzo;

All'orale, saranno chieste Alternanza scuola lavoro e Cittadinanza e costituzione, ma solo la parte effettivamente svolta;

Gli orali (e quindi gli esami) inizieranno il 17 giugno.

Maturità 2020: le questioni da chiarire con l'ordinanza

Come verrà organizzato il colloquio d'esame nelle scuole, se in presenza;

Come saranno ripartiti i nuovi crediti scolastici;

Come sarà strutturato il colloquio e come sarà valutato;

Come si svolgerà l'esame per i maturandi privatisti;

Come dovranno coordinarsi i professori in commissione;

Informazioni per candidati con disabilità, BES e DSA;

Come saranno organizzate le prove suppletive.

C'è molta attesa per. Ormai molto è stato detto, ma rimangono non pochi dettagli a cui dare conferma. Non manca molto; i tempi sono maturi per pensare che, a giorni, sarà firmato e pubblicato il documento che interessa tutti i maturandi.Guarda anche:Si tratta di giorni.Come riportato da diverse testate online ein una recente intervista, si aspetta. Certo, è difficile sapere con precisione data e ora della pubblicazione. Tuttavia, una cosa è certa: non appena uscirà, il MI lo farà sapere sui canali social e attraverso comunicato stampa. Cari maturandi, se volete un consiglio, seguite Skuola.net nei prossimi giorni, perché noi vi riporteremo. Un'altra mossa è quella di seguire gli account social della ministra Lucia Azzolina, perché è solita aggiornare gli studenti con le ultime notizie dal ministero anche attraverso Facebook e Instagram.Nonostante tutti stiamo aspettando con ansia l'uscita dell', ad oggi ci sono alcuni punti fermi che vale la pena riassumere:Anche se, a conti fatti, non sono pochi gli elementi che abbiamo già in possesso sulla maturità 2020, rimangono alcune questioni da sbrogliare e che, con tutta probabilità, troveranno risposta nell'ordinanza: