In bocca al lupo per la maturità 2020: i migliori da dedicare ai maturandi

I più belli in bocca al lupo da dedicare ai maturandi 2020

L’ottanta per cento di un esame si basa sull’unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell’unico libro che non hai letto. (Arthur Bloch)

Tanto vale che ti ci abitui subito: sarai esaminato per tutta la vita. Bisogna rendere i conti, dall’inizio alla fine, e che siano giusti! Il medico legale farà il totale dell’addizione. (Daniel Pennac)

Sono stato espulso da un liceo per aver copiato durante un esame di metafisica: leggevo nei pensieri del mio compagno vicino. (Woody Allen)

Gli esami finali sono eventi simili alla morte: sgradevoli e inevitabili. (Richard Gordon)

Notte di lacrime e preghiere,

La matematica non sarà mai il mio mestiere

(Antonello Venditti)

Ma soprattutto che così come San Valentino è

Un'invenzione dell'industria dei cioccolatini per i cuori afflitti

La maturità altro non è

Che una grande invenzione di Mr. Antonello Venditti.

(Pinguini Tattici Nucleari)

Non ho passato il mio esame in diverse occasioni. I miei amici, invece, sì.

Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft.

Io invece ne sono il proprietario.

(Bill Gates)

Se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, passerà la sua vita a credere di essere stupido. (Albert Einstein)

Stringimi forte che nessuna notte è infinita

I migliori anni della nostra vita.

(Renato Zero)

Domani, 17 giugno 2020 avranno inizio gli esami di Stato. E in quest'anno decisamente particolare, ecco alcuni suggerimenti su come augurare buona fortuna ai maturandi 2020. Ecco una raccolta delle frasi da dedicare a chi sta per affrontare la temutissima Maturità 2020.